El escándalo no para: “Anne” Jakrajutatip copropietaria de Miss Universo es buscada por fraude

Jakapong “Anne” Jakrajutatip enfrenta una orden de arresto emitida por un tribunal tailandés. (Hand-out/JKN Global Group)

Un tribunal del sur de Bangkok emitió una orden de arresto contra Jakapong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de la Organización Miss Universo y directora del conglomerado JKN Global Group, por un caso de presunto fraude relacionado con una inversión de millones de dólares.

De acuerdo con medios internacionales como People en Español, France 24 y The Independent, la empresaria enfrenta una acusación presentada en 2023 por un cirujano plástico que asegura que Jakrajutatip lo convenció de colocar dinero en su compañía sin revelarle que no tenía cómo devolver la suma en el plazo acordado.

La orden llega en medio de semanas complicadas para la organización del certamen internacional.

La versión cita una declaración oficial del Tribunal Civil del Sur de Bangkok, donde se afirma que la demandada actuó a sabiendas de su incapacidad financiera.

En aquel momento, Jakrajutatip obtuvo su libertad bajo fianza, pero este martes no asistió a la audiencia en la que debía conocerse el veredicto. Al no justificar su ausencia, el tribunal la consideró un posible riesgo de fuga. Reportes locales señalan que la ejecutiva habría salido hacia México.

La orden de arresto surge en un momento delicado para la organización Miss Universo, que ha estado bajo fuertes cuestionamientos en las últimas semanas.

A inicios de noviembre, una transmisión en vivo mostró un altercado entre el ejecutivo del concurso, Nawat Itsaragrisil, y la concursante que luego ganó la corona. Tras el incidente, Raúl Rocha, presidente y también copropietario del certamen, anunció sanciones contra Itsaragrisil, incluida su suspensión de actividades relacionadas con el concurso.

El ambiente se tensó aún más cuando el músico Omar Harfouch renunció al comité de selección, asegurando que el concurso había conformado un “jurado improvisado” para escoger finalistas antes de la ronda preliminar.

En medio de toda esta turbulencia, Rocha confirmó recientemente que está considerando vender su participación en la organización. Así lo afirmó en una entrevista con la periodista mexicana Adela Micha, donde también respondió a distintas acusaciones que han surgido alrededor del certamen.