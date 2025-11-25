Otro escándalo en Miss Universo: Tailandia emite orden de arresto contra copropietaria del certamen

Anne Jakrajutatip era la dueña de Miss Universo cuando la nicaragüense Sheynnis Palacios fue elegida como miss Universo 2023. (Instagram)

La Justicia de Tailandia emitió una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, copropietaria de Miss Universe, después de que la empresaria no compareciera este martes ante un tribunal de Bangkok para escuchar la sentencia en un caso penal por presunto fraude conjunto valorado en cerca de un millón de dólares.

La corte Bangkok South Kwaeng confirmó la medida sin ofrecer detalles adicionales.

El tribunal tailandés emitió la orden tras la ausencia de Jakrajutatip, quien debía presentarse para conocer la decisión judicial relacionada con el proceso penal. Medios locales, como ‘The Nation’, señalaron que la empresaria enfrenta acusaciones por un supuesto fraude que ronda el millón de dólares.

Antecedentes empresariales

Jakrajutatip es la principal accionista del conglomerado JKN Global Group, que adquirió la Organización Miss Universo en octubre de 2022 por 20 millones de dólares.

Sin embargo, aunque dejó su cargo como directora de JKN en junio de 2024, continuó participando públicamente en actividades vinculadas al certamen hasta finales de octubre del mismo año.

Su salida de la dirección se produjo después de que la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia confirmara investigaciones por supuestas irregularidades en los estados financieros de JKN de 2023 y por registros contables incompletos o inexactos del primer trimestre de 2024.

Durante ese periodo, la compañía vendió el 50% de las acciones de Miss Universo al empresario mexicano Raúl Rocha, actual presidente del certamen.

Investigaciones financieras

De acuerdo con JKN, las acusaciones incluyen permitir la inclusión de declaraciones falsas en documentos financieros y no mantener registros precisos. En noviembre, medios tailandeses reportaron que Jakrajutatip dejó de aparecer en público, lo que generó especulaciones sobre su posible salida del país.

La web corporativa de JKN eliminó recientemente su perfil, doce años después de que la empresaria fundara el conglomerado, del cual todavía poseía el 26,39% de las acciones durante el tercer trimestre de 2025.