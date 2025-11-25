Teleguía Farándula

Nuevo escándalo en Miss Universo tras inesperada revelación de Miss Noruega

Leonora Lysglimt-Rødland aseguró que el Top 10 del certamen ya estaba definido dos semanas antes de la final, lo que abrió un nuevo debate sobre la transparencia del concurso.

Por Hillary Chinchilla Marín y El Universal / México / GDA

El Miss Universo 2025 sumó una nueva polémica luego de que Leonora Lysglimt-Rødland, Miss Noruega, afirmara que el Top 10 del certamen habría sido seleccionado dos semanas antes de la final, donde la mexicana Fátima Bosch obtuvo la corona.

La denuncia que encendió redes sociales

Miss Noruega aseguró que el Top 10 ya estaba definido quince días antes de la final.

En un live de Instagram, la representante nórdica aseguró que varias concursantes se enteraron de que la lista final de clasificadas ya estaba definida desde días antes del evento.

Ya habían elegido su Top 10 antes de la final, como 15 días antes. Nos sentimos muy decepcionadas”, comentó la modelo, según recogieron usuarios que replicaron el video.

La declaración desató un debate intenso en redes, donde seguidores del concurso cuestionaron la transparencia del proceso y especularon sobre un posible arreglo. Lysglimt-Rødland no mostró pruebas, ni señaló responsables, pero sus palabras reavivaron las dudas sobre la legitimidad del resultado y el proceso de selección de Miss Universo.

Reacciones tras la coronación de Fátima Bosch

El comentario llega apenas días después de que Fátima Bosch comenzara sus primeras actividades como Miss Universo, en medio de la controversia generada tras su coronación. La organización no ha emitido un comunicado sobre las afirmaciones de la representante noruega.

El traje del salmón que la volvió viral

Su traje típico inspirado en un salmón se volvió viral durante las preliminares.

Leonora Lysglimt-Rødland ya había captado la atención pública durante la preliminar por su llamativo traje típico inspirado en un salmón. El diseño imitaba el color del pez, incluía sus ojos y, al abrirse, mostraba un tono naranja que simulaba el interior del salmón cocinado. La modelo lo acompañó con un enterizo transparente que sorprendió a los asistentes.

Aunque su participación pasó rápido en la transmisión oficial, en internet su atuendo se volvió tendencia, generando memes y comparaciones con personajes como el “pez” de Bob Esponja o el tiburón del show de Katy Perry.

