Finalista de Miss Universo 2025 renuncia a su banda continental tras polémico certamen

Una de las finalistas de Miss Universo que más dio de qué hablar renunció a su cargo

Por Silvia Núñez

El certamen Miss Universo 2025 sigue dando de qué hablar, y no precisamente por los vestidos o las coronas.

Tras la polémica final celebrada el pasado jueves en Bangkok, Tailandia, ahora una de las finalistas decidió dejar botada su banda continental.

Las candidatas del top cinco del Miss Universo.
Ellas fueron las candidatas del top cinco del Miss Universo 2025. (Miss Universo/Miss Universo)

Se trata de la representante de Costa de Marfil, Olivia Manuela Yacé, quien este lunes 24 de noviembre anunció oficialmente que renuncia al puesto que obtuvo como cuarta finalista y, además, al título de Miss Universo África & Oceanía.

La representante de Costa de Marfil, Olivia Manuela Yacé, renunció a su cargo y cualquier relación con el Miss Universo.
La representante de Costa de Marfil, Olivia Manuela Yacé, renunció a su cargo y cualquier relación con el Miss Universo. (rede/Instagram)

La noticia se dio a conocer mediante un comunicado publicado en las redes oficiales de la organización Miss Costa de Marfil (COMICI), donde dejaron claro que la decisión es definitiva y que ya fue informada directamente a la organización de Miss Universo.

“Lamentamos anunciar el retiro de su representante, Olivia Yacé, por razones personales relacionadas a sus mandatos electos con Miss Universo, obtenida al final de la 74ª edición del certamen”, indicó el comunicado, dejando más preguntas que respuestas.

La representante de Costa de Marfil, Olivia Manuela Yacé, renunció a su cargo y cualquier relación con el Miss Universo.
Este fue el comunicado que difundió la representante de Costa de Marfil, Olivia Manuela Yacé, donde anuncia su renuncia a su cargo y cualquier relación con el Miss Universo. (rede/Instagram)

No quiere nada con Miss Universo

Según COMICI, la marfileña solicitó retirarse de todos los títulos y responsabilidades otorgados por Miss Universo, decisión que entra en vigencia de inmediato.

El escándalo se suma al intenso debate que ya rodeaba a esta edición del concurso, criticada en redes por el inesperado resultado que coronó a la mexicana Fátima Bosch como la mujer más bella del universo.

Por ahora, la organización internacional no ha informado quién asumirá el título que quedó libre ni si habrá algún ajuste en el cuadro final.

