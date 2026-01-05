El sentido adiós de Carlos “Tapado” Vargas a Adrián Goizueta tras su partida

Adrián Goizueta tenía 74 años. (Instagram/Instagram)

Con palabras sinceras y cargadas de dolor, Carlos “Tapado” Vargas se refirió al fallecimiento del músico Adrián Goizueta, ocurrido este lunes 5 de enero.

El artista destacó el profundo impacto que su partida ha dejado entre quienes lo conocieron, tanto dentro como fuera del ámbito musical.

Carlos Tapado estaba afectado por la muerte de su colega.

Este medio consultó a Vargas sobre el deceso, y el músico confesó que no estaba enterado de la noticia, por lo que se dio cuenta del fallecimiento en ese mismo momento.

“Me duele mucho lo que estoy escuchando. A Adrián lo conocí en Editus, cuando compuso para la banda”, expresó visiblemente afectado.

Tapado recordó que el año pasado compartió con Goizueta en un concierto donde se reunieron músicos que crecieron juntos como artistas.

“Yo nunca fui parte de su grupo de músicos, pero todos lo admiraban por su narrativa y su música. Puedo decir que era un mentor, un maestro que hizo historia. Aunque no era tan conocido por el público, figuró como alguien muy importante. Lo voy a recordar por su manera de hacer reír a la gente y por lo activo que siempre fue en el mundo de la música”, detalló.

Por su parte, el músico Luis Jákamo también lamentó la pérdida de su amigo a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.

“Muy impactado y triste me siento al recibir la noticia del fallecimiento de nuestro querido amigo Adrián Goizueta”, escribió.

Jákamo recordó que Goizueta llegó al país desde Argentina y dejó una huella importante en la escena musical nacional, al fundar el Grupo Experimental, por donde pasaron reconocidos músicos costarricenses.

Recuerdo de Luis Jakamo con artistas entre esos Adrián Goizueta

“Mi historia con Adrián fue muy linda. Empezó como una amistad y luego, a principios de los años 80, lo convencí de que me hiciera los primeros arreglos con orquesta para un disco de 45 rpm de Manantial”, relató.

También recordó con cariño los encuentros que tenían en Radio 94.7, cuando visitaba al locutor Chino Moreno.

“Aprovechábamos para bromear y compartir en su programa de radio por las tardes. Hasta siempre, Adriancito querido. Mi más sentido pésame para su familia y amigos”, concluyó.

Adrián Goizueta Ramos falleció este lunes 5 de enero a los 74 años, producto de un infarto.