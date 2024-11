Elena Hidalgo contó que ya en Miss Universo la reconocen por algo muy típico de Costa Rica

Elena Hidalgo contó como la reconocen en el Miss Universo (Instagram)

Elena Hidalgo, miss Universe Costa Rica, contó que en el Miss Universo la reconocen con una frase muy tica y le llueven piropos.

La actual reina de belleza costarricense es la primera bajo la organización de canal ¡Opa!, contó cómo han sido sus primeros días en el Miss Universo 2024, certamen que se está realizando en México y para el que se ha preparado con todo.

Para actualizar a sus seguidores, realizó un live en su cuenta de Instagram donde contó que la frase “Pura vida”, la acompaña desde que llegó.

“Aquí todos me reconocen por el pura vida, porque eso nos representa, me dicen ‘a Costa Rica, pura vida’. Es parte de nosotros, pero no creo que combine con el grito (al anunciarse donde dice su nombre y país), por eso no lo voy a decir”, comentó.

LEA MÁS: Elena Hidalgo conoció a su compañera de cuarto en Miss Universo 2024 y se llevó sorpresa

Ella agregó que también le han dicho muchos piropos por su ropa y es que anda vestida por un diseñador nacional, hecho que la hace sentirse muy orgullosa.

“La gente que me ve me dice mucho, ‘qué lindo tu outfit’, ‘qué lindas tus botas’. Y yo digo con mucho orgullo que todo es made in Costa Rica (hecho en el país), por ejemplo, las botas las hizo un diseñador tico”, contó.

Hidalgo aseguró que está disfrutando al máximo la experiencia y que en realidad no está ni nerviosa, ni preocupada.

“No estoy nerviosa, estoy feliz. Nerviosa me pongo cuando me van a hacer una operación o algo así, pero por esto no. Esto es lo que yo pedí, de verdad es lo que más quería y estoy disfrutándomelo un montón”, aseguró la costarricense, de 32 años, quien también es madre de una pequeña.

La final del Miss Universo será el 16 de noviembre en la Arena CDMX, lugar Sheynnis Palacios coronará a su sucesora.