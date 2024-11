Elías Alvarado está mejor de salud y podrá hacer algo que ha esperado por mucho tiempo

Elías Alvarado, contó cómo está su salud tras complicado problema que lo llevó más una vez al hospital (Instagram)

Elías Alvarado, tras la complicada enfermedad que lo hizo ir a dar más de una vez hasta la sala de emergencias de un hospital, por fin podrá cumplir un sueño de su hijo.

El comunicador ha tenido semanas complicadas y llenas de cambios y es que tras dejar el taxi atrás, un problema de salud lo hizo ir al hospital varias veces y ante la preocupación de sus seguidores, reveló cómo sigue su salud.

“Gracias a Dios ya me siento mejor, el tratamiento que me mandó el lunes la doctora me ha ayudado mucho”, explicó.

La mejoría del también creador de contenido llegó justo a tiempo porque este jueves tenían planificado un viaje a Disney para celebrar el cumpleaños del pequeño de la casa.

“Aquí vamos a hacer un viaje que teníamos planeado para el cumpleaños de Saúl (su hijo). Gracias de nuevo por siempre sus buenos deseos”, concluyó.

El querido Saúl cumplirá un año más de vida hasta el 4 de diciembre, pero el regalo le llegó unos días antes.