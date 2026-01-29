Emma Heming, esposa de Bruce Willis, tomó dura decisión para proteger a sus hijas y cuidar mejor al actor

Emma Heming explicó que el traslado de Bruce fue una decisión necesaria para el bienestar familiar. (@emmahemingwillis/IG)

Desde que en 2023 la familia de Bruce Willis confirmó que el actor padece demencia frontotemporal, su vida cambió por completo.

Ahora, su esposa, Emma Heming, decidió hablar abiertamente sobre una de las decisiones más difíciles que han tomado para enfrentar la enfermedad: trasladarlo a un “segundo hogar” adaptado especialmente para su cuidado.

El actor fue diagnosticado con demencia frontotemporal en 2023. (Emma Heming Willis/Instagram/Emma Heming Willis/Instagram)

La familia mantiene contacto constante con el lugar donde ahora recibe atención especializada.

En el pódcast Conversations with Cam, Emma reconoció que no fue un paso sencillo. Sin rodeos, aseguró que como cuidadora entendió que debía hacer lo que fuera más seguro y conveniente para su familia.

Uno de los puntos clave fue el bienestar de las hijas que comparte con el actor, Mabel Ray, de 15 años, y Evelyn Penn, de 11. Según explicó, la situación en casa había empezado a afectar la rutina de las niñas. No hacían pijamadas, no invitaban amigos y muchas dinámicas familiares se habían limitado por la enfermedad.

Emma contó que Bruce jamás habría querido que sus hijas pequeñas crecieran bajo la sombra de su diagnóstico. Por eso, optaron por mudarlo a una residencia que cuenta con atención médica permanente y personal capacitado las 24 horas del día.

Lejos de significar una ruptura, el cambio trajo estabilidad. Mientras el actor recibe cuidados constantes en un espacio preparado para cualquier eventualidad, las niñas pueden desarrollarse con mayor normalidad.

“No fue fácil, pero fue lo correcto”, afirmó.

Según Infobae, la esposa del actor explicó que la familia mantiene un vínculo muy cercano con ese lugar. Lo visitan constantemente y siguen compartiendo momentos juntos. Para ellos no es un sitio distante, sino parte de su nueva realidad.

Emma también quiso ser transparente para respaldar a otros cuidadores que deben tomar decisiones similares y enfrentan críticas. Recordó que la demencia no se vive igual en todos los casos y que quienes no están en la primera línea no siempre comprenden lo que implica.

Bruce Willis fue diagnosticado con demencia frontotemporal, una enfermedad progresiva que afecta el habla, el comportamiento y la personalidad, y que puede generar dificultades motoras con el paso del tiempo. Es una de las formas más comunes de demencia en personas menores de 60 años.

Además, Emma reveló que el actor no es consciente de su condición, debido a una alteración neurológica llamada anosognosia, que impide reconocer la propia enfermedad. Aunque es una realidad dura, aseguró que también le da tranquilidad saber que él no comprende del todo lo que enfrenta.