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En Estados Unidos demandan a Netflix por presunto espionaje a menores

El estado de Texas presentó una demanda contra Netflix

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Por Hillary Chinchilla Marín

El estado de Texas demandó a Netflix por presuntamente recopilar datos personales de usuarios, incluidos menores de edad, sin consentimiento y utilizar mecanismos que incentivarían el uso excesivo de la plataforma.

Según Fox Business, la acusación fue presentada por el fiscal general Ken Paxton, quien aseguró que la plataforma habría recolectado y compartido información de visualización con empresas publicitarias.

Además, la demanda solicita eliminar los datos obtenidos irregularmente y desactivar la reproducción automática en perfiles infantiles.

Texas acusa a Netflix de recopilar datos de menores sin autorización. (ROBYN BECK/AFP)

Señalamientos contra la plataforma

Según el expediente, Netflix habría usado “patrones oscuros”, estrategias digitales diseñadas para aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios, especialmente menores de edad.

Netflix guarda silencio

Hasta el momento, la plataforma no se ha pronunciado públicamente sobre la demanda presentada en Texas. Sin embargo, en ocasiones anteriores la compañía defendió sus políticas de privacidad y aseguró mantener medidas para proteger la información de los usuarios.

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La plataforma de streaming cuenta con más de 260 millones de suscriptores en el mundo y actualmente enfrenta un mayor escrutinio internacional debido a las regulaciones relacionadas con privacidad digital y protección infantil.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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