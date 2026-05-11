¿Vuelve La casa de papel? Netflix lanzó inesperado anuncio

Cinco años después del final de La casa de papel, Netflix volvió a encender la emoción de millones de fanáticos al anunciar oficialmente el regreso del universo de la exitosa serie española con un misterioso tráiler y nuevas producciones relacionadas con el fenómeno mundial.

“El universo continúa”

Netflix presentó nuevas imágenes de ‘La casa de papel’ y aumentó las expectativas por un posible spin-off ligado a Fernando Cayo. (Netflix/Captura)

El anuncio se realizó este 9 de mayo durante un evento especial en Sevilla, España, donde la plataforma presentó un adelanto cargado de nostalgia, acción y referencias a los atracos más icónicos de la serie.

“Algunas historias comienzan con un atraco perfecto. Y este lo cambió todo”, se escucha en el video compartido por Netflix.

Además, la plataforma dejó claro que el universo de la producción todavía tiene mucho que contar.

“El mundo de La casa de papel nunca ha dejado de crecer, evolucionar y sorprender”, señala el anuncio.

Un tráiler lleno de recuerdos

Aunque el adelanto dura menos de un minuto, logró emocionar a los seguidores con imágenes del Banco de España, el oro fundido, los atracadores armados, vehículos blindados y hasta el famoso globo aerostático con la cara de Dalí.

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Todo eso hizo crecer las teorías sobre el regreso de personajes históricos o un nuevo gran atraco.

Uno de los detalles que más llamó la atención fue la reacción del actor Fernando Cayo, quien comentó la publicación con emojis de explosiones y un corazón.

El actor es señalado como protagonista de Buscametales, el esperado spin-off que muchos seguidores llevan años esperando.

Ese comentario fue tomado por los fanáticos como una confirmación indirecta del proyecto.

Berlín también regresa

(Netflix)

Netflix también confirmó que la serie Berlín, spin-off centrado en uno de los personajes más queridos de La casa de papel, estrenará su segunda temporada el próximo 15 de mayo.

La producción protagonizada por Pedro Alonso fue uno de los mayores éxitos internacionales de la plataforma tras el final de la serie principal.

La casa de papel terminó oficialmente en 2021 y se convirtió en una de las producciones de habla no inglesa más exitosas en la historia de Netflix.

Su impacto fue tan grande que los monos rojos y las máscaras de Dalí terminaron transformándose en símbolos reconocidos alrededor del mundo.

Ahora, cinco años después, el universo de la banda más famosa del streaming parece estar listo para volver.