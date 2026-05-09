Sangre, secretos y una misteriosa muerte: la historia real detrás de la nueva serie de Netflix que ya es tendencia

La serie La Escalera (The Staircase) se convirtió nuevamente en tema de conversación tras su llegada a Netflix, gracias a la inquietante historia real en la que está basada: la misteriosa muerte de Kathleen Peterson, una mujer que apareció sin vida al pie de una escalera en su casa en Carolina del Norte, Estados Unidos, en 2001.

El caso que estremeció a Estados Unidos

Toni Collette da vida a Kathleen Peterson en la producción. (HBO Max/HBO Max)

La producción, protagonizada por Colin Firth y Toni Collette, recrea uno de los procesos judiciales más mediáticos y polémicos de los últimos años.

Según La Nación, Argentina, comenzó la noche del 9 de diciembre de 2001, cuando el escritor Michael Peterson llamó al servicio de emergencias asegurando que su esposa había sufrido un accidente doméstico tras caer por las escaleras de la vivienda familiar.

Sin embargo, la escena levantó sospechas casi de inmediato.

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Kathleen fue encontrada rodeada de una enorme cantidad de sangre y con múltiples heridas en la cabeza, algo que para los investigadores no coincidía completamente con una simple caída accidental.

¿Accidente o asesinato?

Mientras Michael Peterson insistía en que todo había sido un accidente, la fiscalía sostuvo durante años que en realidad se trataba de un homicidio.

El caso se volvió un fenómeno mediático debido a las dudas, teorías y secretos familiares que comenzaron a salir a la luz durante el juicio.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue el descubrimiento de la doble vida del escritor, incluyendo relaciones ocultas con hombres, algo que la fiscalía utilizó para construir una posible motivación del crimen.

La extraña “teoría del búho”

Uno de los elementos más perturbadores y extraños del caso fue la llamada “teoría del búho”, una hipótesis planteada por la defensa.

Según esta versión, Kathleen habría sido atacada por una lechuza en el exterior de la casa, lo que le provocó heridas en la cabeza antes de entrar en pánico, caer por las escaleras y morir.

Aunque la teoría fue vista por muchos como absurda, también ganó seguidores debido a algunos detalles encontrados en la escena y en el cuerpo de la víctima.

Michael Peterson fue condenado en 2003 a cadena perpetua por el asesinato de su esposa.

Sin embargo, años después, el caso dio un giro inesperado cuando se descubrió que un perito clave de la fiscalía había manipulado pruebas forenses y mentido en múltiples juicios.

Eso provocó que la condena fuera anulada en 2011 y Peterson recuperara la libertad mientras esperaba un nuevo juicio.

Finalmente, en 2017, el escritor presentó una figura legal conocida como “Alford Plea”, mediante la cual aceptó declararse culpable de homicidio sin admitir oficialmente el crimen, lo que le permitió quedar libre gracias al tiempo ya cumplido en prisión.

La serie revive uno de los casos criminales más polémicos de Estados Unidos. (HBO Max/HBO Max)

Una serie que atrapó al público

La miniserie de ocho episodios fue estrenada originalmente en HBO Max en 2022 y ahora volvió a captar la atención tras incorporarse al catálogo de Netflix.

Además de Colin Firth y Toni Collette, la producción cuenta con actuaciones de Sophie Turner, Juliette Binoche, Patrick Schwarzenegger y Parker Posey.

Las interpretaciones de sus protagonistas recibieron nominaciones a premios Emmy y Globos de Oro, especialmente por la forma en que la serie juega constantemente con la duda sobre la inocencia o culpabilidad de Michael Peterson.

Mucho más que un crimen

Más allá del misterio, La Escalera también explora el impacto emocional que tuvo el caso sobre toda la familia Peterson, el papel de los medios de comunicación y la obsesión pública por los crímenes reales.

Por eso, a cuatro años de su estreno original, la historia volvió a convertirse en una de las producciones más comentadas entre los fanáticos del true crime.

El impacto de La Escalera también demuestra cómo las plataformas de streaming continúan alimentando el interés mundial por las historias de crimen real, especialmente aquellas en las que nunca quedó completamente clara la verdad.

Más de dos décadas después de la muerte de Kathleen Peterson, el caso sigue generando debates entre quienes creen en la inocencia de Michael Peterson y quienes están convencidos de que se trató de un asesinato cuidadosamente encubierto.

La misteriosa trama ya se estrenó en Netflix y es tendencia en Costa Rica y muchos países del mundo.