Actriz de Stranger Things sorprendió al hablar sobre Costa Rica en importante entrevista

La actriz Sadie Sink, reconocida mundialmente por su participación en la exitosa serie Stranger Things, sorprendió al hablar de Costa Rica durante una entrevista con Variety, donde recordó uno de los viajes más felices de su vida.

Un recuerdo especial en Costa Rica

Sadie Sink recordó con cariño sus vacaciones en Costa Rica.

Durante la conversación, la actriz mostró una fotografía tomada en el país junto a su mejor amiga, Rose, y explicó por qué ese momento quedó tan marcado para ella.

“Esta soy yo y mi mejor amiga, Rose, en Costa Rica. Es solo una buena foto. No creo que hayamos sido más felices que cuando esta foto fue tomada”, comentó.

Sink contó que el viaje surgió durante unas vacaciones de primavera y que fue una experiencia distinta a lo que normalmente vive por trabajo.

“Costa Rica fue increíble”

La actriz relató que durante la visita realizaron actividades en ríos y quedaron impactadas por la naturaleza del país.

“Estábamos haciendo esta cosa de río lento, pero el agua es tan hermosa. Nunca había hecho unas vacaciones así antes”, explicó.

Además, confesó que normalmente no suele viajar por placer.

“No soy realmente una persona de vacaciones, pero ella estaba en descanso de primavera y nos dijimos: ‘vamos a hacer unas vacaciones’”, recordó.

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Finalmente, aseguró que la experiencia superó sus expectativas:“Elegimos Costa Rica y fue increíble”.

Una estrella mundial de Netflix

La estrella de Stranger Things habló del país en entrevista con Variety. (Netflix/Courtesy of Netflix)

Sadie Sink alcanzó fama internacional gracias a su papel de Max Mayfield en Stranger Things, una de las series más exitosas de Netflix.

En la entrevista con Variety también habló sobre cómo el trabajo le ha permitido conocer diferentes partes del mundo, aunque explicó que destinos tropicales como Costa Rica son especiales porque se alejan de su rutina profesional.

“Viajo mucho por trabajo… así que al elegir ir a algún lugar, creo que el trópico es probablemente lo que elegiría”, comentó.

Las declaraciones de la actriz vuelven a poner a Costa Rica como uno de los destinos favoritos de figuras internacionales, especialmente por sus paisajes naturales, ríos y clima tropical.