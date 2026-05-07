Murió Xóchitl Vigil, actriz de la telenovela RBD y La Rosa de Guadalupe

La actriz Xóchitl Vigil falleció en las últimas horas, según confirmó el Consejo Directivo y Comité de Vigilancia de la Asociación Nacional de Intérpretes.

La noticia también fue compartida por distintos medios internacionales, generando impacto entre seguidores y figuras del entretenimiento.

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Trayectoria en televisión y doblaje

La intérprete es recordada por su participación en exitosas producciones de Televisa Univision como “Hogar, dulce hogar”, “Clase 406” y “Rebelde”.

La noticia fue confirmada en las últimas horas. (Asociación Nacional de Intérpretes/Instagram)

La Asociación Nacional de Intérpretes destacó que fue una “actriz con una importante trayectoria en el doblaje y la televisión”.

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Algunos usuarios la recordaron por su papel como madre del personaje de Dulce María en Clase 406, emitida entre 2002 y 2003, así como por sus participaciones en La Rosa de Guadalupe y por interpretar a la madre del personaje de Maite Perroni en RBD. También fue esposa del conocido actor Cesar Bono.

Reacciones tras su partida

Tras conocerse la noticia, figuras del espectáculo expresaron sus condolencias, entre ellas Laura Flores y Pedro Damián, quien trabajó con la actriz en distintas producciones. Su legado permanece en la memoria del público que siguió su carrera.