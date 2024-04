En medio del dolor Maribel Guardia anunció lindo proyecto en famosa plataforma digital

Maribel Guardia contó emocionada que será parte de nuevo proyecto de Disney

Maribel Guardia compartió una noticia muy positiva que le llenó sus redes sociales de comentarios de felicidades y admiración.

Aunque la actriz y cantante costarricense ha tenido unos días complicados por la muerte de Rodrigo, joven al que le llamó ahijado, no pudo evitar compartir con sus seguidores un proyecto que la tiene muy emocionada.

En una publicación anunció que es parte de la nueva temporada de una divertida y conocida serie de Disney +.

“Encantada de ser parte de los invitados de esta temporada de ‘Chueco’, en Disney Plus, en donde me divertí mucho, no se lo pierdan”, escribió.

Entre los comentarios solo hubo cosas buenas de colegas como Consuelo Duval y muchos fans, quienes le aseguraron que ya extrañaban verla actuando en televisión, pues la mayoría de su tiempo se la dedica al teatro.

Chueco es una comedia que narra la vida de un hombre mientras lidia con cuidar a un curioso animal.

“Un hombre viudo, padre de tres hijos, está a punto de caer en la ruina absoluta, pero, entonces, la fortuna llama a la puerta: ha recibido una herencia de su tío. Sin embargo, el testamento viene con una condición: debe cuidar a un chimpancé”, dice la sinopsis.

Las dos temporadas de la serie están disponibles en el catálogo de Disney Plus.