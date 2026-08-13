Eric Rojas mostró finalmente cómo quedó su rostro tras el procedimiento que lo dejó irreconocible

Eric Rojas mostró cómo luce su rostro después de completar la recuperación del procedimiento estético. (Eric Rojas /Eric Rojas)

El doctor Eric Rojas volvió a mostrar su rostro y esta vez sus seguidores pudieron conocer el resultado final del procedimiento estético que, semanas atrás, lo dejó prácticamente irreconocible.

El cirujano estético se realizó el tratamiento a finales de julio y durante los primeros días compartió imágenes en las que se veía su rostro inflamado y con las marcas propias del procedimiento.

Ahora, el panorama es completamente diferente. La inflamación desapareció, las marcas se fueron y su piel luce mucho más tersa, uniforme y rejuvenecida.

Rojas había adelantado que el resultado sería una piel “como de bebé” y, según mostró en las nuevas imágenes, el proceso de recuperación ya llegó a su etapa final.

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El especialista compartió con La Teja todo el proceso para que sus seguidores pudieran conocer cómo evoluciona la piel después de someterse a este tipo de tratamiento.

Eric Rojas quedó satisfecho con el resultado

Eric RojaEric Rojas ahora luce una piel más tersa y rejuvenecida después del procedimiento. (cortesía /captura)

El cirujano estético mostró el resultado final del procedimiento que durante los primeros días cambió por completo su rostro. (cortesía /captura)

El procedimiento al que se sometió el cirujano fue un láser de CO₂ fraccionado de 70 W combinado con un peeling, tratamiento que busca mejorar diferentes aspectos de la piel, entre ellos manchas, flacidez y microarrugas, además de estimular su regeneración.

Durante los primeros días, Rojas mostró sin filtros cómo quedó su cara y explicó que debía tener paciencia mientras la piel se recuperaba.

Con el paso de las semanas, la inflamación fue disminuyendo y las marcas comenzaron a desaparecer hasta llegar al resultado que ahora presumió.

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Además, el procedimiento tuvo un detalle muy particular: fue realizado por su propio hijo, el doctor Eric Rojas Fernández.

En su momento, el cirujano contó entre risas que su hijo fue quien lo convenció de someterse al tratamiento.

Rojas también aprovechó su experiencia para vivir en carne propia el proceso que atraviesan algunos de sus pacientes y mostrar que, aunque los primeros días pueden ser impactantes, la piel continúa evolucionando durante la recuperación.

Ahora, con el proceso prácticamente superado, el doctor presumió una piel que luce tersa, rejuvenecida y mucho más uniforme, tal como había prometido cuando decidió mostrar el procedimiento desde el inicio.