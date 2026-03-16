Escándalo tras los premios Óscar: viralizan foto del Dolby Theatre lleno de basura

Una fotografía del Dolby Theatre de Los Ángeles, sede de los premios Óscar, desató polémica en redes sociales luego de que se viralizara una imagen que muestra el recinto lleno de basura tras finalizar la ceremonia.

La imagen fue publicada por el periodista especializado en cine Matt Neglia, fundador y redactor jefe del sitio de entretenimiento Next Best Picture, quien aseguró que el personal se encontraba limpiando los pasillos del teatro después del evento.

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El Dolby Theatre, que tiene capacidad para 3.300 personas, ha sido la sede oficial de la gala durante los últimos 25 años y volvió a recibir a actores, directores, nominados y figuras de la industria en la edición número 98 de los premios.

Michael B. Jordan ganó el Óscar a mejor actor. (AFP/La Nación)

Foto viral desata críticas en redes

Tras la ceremonia, Neglia compartió en redes sociales una fotografía acompañada del mensaje: “Limpiando todos los pasillos”, lo que rápidamente llamó la atención de los usuarios.

En la imagen se observan los asientos del Dolby Theatre vacíos, pero rodeados de cajas de cartón, bolsas de snacks, botellas de agua y restos de comida tirados en el suelo y sobre los descansabrazos.

Incluso, en una zona del piso se aprecia una mancha blanca, lo que generó más comentarios entre usuarios que intentaban identificar qué había sido derramado.

Durante la gala, el comité organizador entregó a los asistentes una caja con snacks, acompañada por una carta firmada por el presentador Conan O’Brien.

En el mensaje se leía: “Espero que disfrutes esta comida moderadamente feliz. Estos snacks quizás no parezcan gran cosa, pero en cualquier sala de cine te los cobrarían 85 dólares”.

La caja incluía palomitas de maíz, gomitas dulces y una botella de agua, productos que posteriormente fueron identificados entre los residuos que quedaron en el recinto.

Debate sobre el comportamiento de los asistentes

El Dolby Theatre de Los Ángeles, sede de los Oscar desde hace 25 años, quedó cubierto de residuos tras la gala. (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

La fotografía provocó una ola de críticas en redes sociales, donde muchos usuarios cuestionaron el comportamiento de los asistentes a la gala más importante del cine.

Entre los comentarios más repetidos aparecieron mensajes como: “¿Por qué la gente no recoge su basura?” o “La gente es muy sucia”.

Otros usuarios incluso insinuaron que la imagen podía ser falsa o creada con Inteligencia Artificial, aunque la fotografía fue publicada desde la cuenta verificada de Matt Neglia, quien se encontraba en el lugar.