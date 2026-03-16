Hollywood de luto: fallece actor de Volver al futuro tras operación

El actor estadounidense Matt Clark, conocido por su participación en la película Volver al futuro y por una larga trayectoria en cine y televisión, falleció el domingo 15 de marzo en su residencia en Austin, Texas, tras sufrir complicaciones derivadas de una cirugía de espalda, según confirmó su familia al portal TMZ.

La noticia generó reacciones entre seguidores del cine y la televisión, especialmente entre los fanáticos de la popular saga Volver al Futuro, donde Clark interpretó a un camarero en la tercera entrega de la franquicia.

Matt Clark, actor que participó en Back to the Future III, falleció tras complicaciones de una cirugía de espalda. (Tomada de X/Tomada de X)

Una carrera marcada por el cine y la televisión

Clark construyó una carrera que se extendió durante varias décadas en Hollywood, participando en múltiples producciones de cine y televisión. Su presencia fue especialmente frecuente en westerns, un género en el que compartió pantalla con reconocidos actores como Clint Eastwood y John Wayne.

Además de su participación en Back to the Future III, el actor también formó parte del filme de culto de los años ochenta The Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension, una producción que con el tiempo se convirtió en referente para seguidores del cine de ciencia ficción.

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En televisión, Matt Clark tuvo apariciones en varias series que marcaron época. Entre ellas destacan Bonanza, Kung Fu, Dynasty y la comedia Grace Under Fire, donde también dejó huella entre el público.

Un actor dedicado a su oficio

Volver al futuro (Universal Pictures /Universal Pictures)

De acuerdo con declaraciones de su familia citadas por TMZ, Matt Clark fue un actor comprometido con su trabajo y con la industria del entretenimiento. Destacaron que ejerció su carrera con respeto por el oficio, sin perseguir la fama ni el estrellato.

Según sus seres cercanos, el actor valoraba trabajar con personas íntegras y apreciaba profundamente las oportunidades que tuvo a lo largo de su trayectoria profesional.

La familia también señaló que Clark se sentía agradecido por la carrera que desarrolló durante décadas y que falleció de la misma manera en que vivió: fiel a sí mismo.

Nota realizada con ayuda de IA