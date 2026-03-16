¿De qué trata y dónde ver “Una batalla tras otra”, la mejor película de los Óscar 2026?

La película “Una batalla tras otra”, dirigida por Paul Thomas Anderson, se consagró como la gran triunfadora de los premios Óscar 2026, al llevarse seis estatuillas, entre ellas mejor película, mejor dirección y mejor guion adaptado.

La cinta, protagonizada por Leonardo DiCaprio, también fue reconocida en categorías como mejor actor de reparto, para Sean Penn, mejor montaje y mejor casting, consolidándose como una de las producciones más destacadas del año en Hollywood.

Una batalla tras otra One Battle After Another Leonardo DiCaprio (Cortesía Rola/La Nación)

¿De qué trata “Una batalla tras otra”?

La historia sigue a Bob Ferguson, un antiguo revolucionario interpretado por Leonardo DiCaprio, quien lleva una vida tranquila junto a su hija después de dejar atrás su pasado de lucha política.

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Sin embargo, esa aparente calma termina cuando reaparece un enemigo del pasado, un oficial militar corrupto interpretado por Sean Penn, lo que obliga al protagonista a volver al mundo de confrontación y peligro que había intentado abandonar.

La película mezcla comedia negra, acción y suspenso, y está inspirada libremente en la novela “Vineland”, del escritor estadounidense Thomas Pynchon.

Un elenco lleno de estrellas

El cineasta Paul Thomas Anderson y la productora estadounidense Sara Murphy aceptan el premio a mejor película por 'Una batalla tras otra' junto al elenco y el equipo en el escenario durante la 98.ª edición de los Premios Óscar 2026. (PATRICK T. FALLON/AFP)

Además de Leonardo DiCaprio y Sean Penn, el filme cuenta con un elenco destacado integrado por:

Teyana Taylor

Chase Infiniti

Regina Hall

Benicio del Toro

La actuación del reparto y el estilo narrativo del director fueron algunos de los aspectos más elogiados por la crítica desde su estreno.

¿Dónde ver la película?

“Una batalla tras otra” todavía está disponible en algunas salas de cine del país por lo que será esta semana, pero no le da tiempo de ir, está disponible en streaming a través de HBO Max.

La plataforma incorporó la película en su catálogo en diciembre de 2025, pocos meses después de su estreno en salas, siguiendo la estrategia habitual de distribución de Warner Bros.

Actualmente también puede verse a través de suscripciones a HBO Max activadas mediante servicios como Movistar Plus o Prime Video, dependiendo del país.

Nota realizada con ayuda de IA