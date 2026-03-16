Premios Óscar tuvieron feo gesto con el fallecido actor Eric Dane y desatan la polémica

La ceremonia de los Premios Óscar 2026 dejó momentos emotivos durante el tradicional "In Memoriam", el segmento dedicado a recordar a las figuras del cine fallecidas en el último año.

Sin embargo, el homenaje también desató polémica por la ausencia de algunos artistas, entre ellos el actor Eric Dane.

La omisión llamó la atención de medios y espectadores, quienes en redes sociales cuestionaron por qué el actor no apareció en el tributo televisado.

Eric Dane fue ampliamente conocido por su papel de médico de cirugía plástica en la serie 'Anatomía de Grey' donde era el Dr. Mark Slone. (JASON MERRITT/ GETTY IMAGES VIA AFP/JASON MERRITT/ GETTY IMAGES VIA AFP)

Un homenaje que generó críticas

Durante la gala se rindió homenaje a reconocidas figuras del cine que murieron recientemente, como Robert Redford y el cineasta Rob Reiner.

El tributo incluyó un momento especial cuando Barbra Streisand interpretó un fragmento de la canción “The Way We Were”, dedicada a Redford, con quien compartió pantalla en la famosa película del mismo nombre.

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Además, el comediante Billy Crystal recordó a Reiner, destacándolo como una de las figuras más influyentes de Hollywood.

Nombres que no aparecieron

James Van der Beek falleció el pasado 11 de febrero y tampoco fue incluido en el homenaje (James Van der Beek/Instagram)

Sin embargo, algunos artistas que fallecieron en el último año no fueron mencionados en el homenaje televisado, lo que generó sorpresa entre los seguidores de la industria.

Entre ellos se encuentran:

Eric Dane

James Van Der Beek

Gene Hackman

Brigitte Bardot

También quedaron fuera otros nombres como Malcolm-Jamal Warner, Robert Carradine, June Lockhart y Bud Cort.

Aunque algunos de ellos sí aparecen en la lista oficial de fallecidos publicada en la página web de la Academia, su ausencia en la gala fue destacada por medios especializados como Variety.

Una gala con grandes triunfos

Más allá de la polémica, la ceremonia dejó importantes ganadores. La película “One Battle After Another”, dirigida por Paul Thomas Anderson, fue la gran triunfadora de la noche.

La producción consiguió seis premios Óscar, superando a “Sinners”, que había llegado como la favorita tras obtener 16 nominaciones, un récord en la historia de los premios.

En la categoría de película internacional, el premio fue para “Sentimental Value”, que se impuso a producciones como la española “Sirat” y la brasileña “O Agente Secreto”.

Impresionante la cantidad de "olvidos" en los Oscars, Brigitte Bardot, Hulk Hogan, Harris Yulin, Eric Dane y muchos mas. #Oscars pic.twitter.com/IeDZFZCYet — Poirot (@Argenpoirot) March 16, 2026

Nota realizada con ayuda de IA