Española probó una supuesta comida típica de Costa Rica, pero descubrió que casi ningún tico la conocía

Lauri Bennett probó una mezcla de arroz, frijoles y leche que encontró en TikTok como una supuesta comida típica de Costa Rica. (Tomadas de Facebook/Tomada de Facebook)

La creadora de contenido española Lauri Bennett causó revuelo en redes sociales luego de probar una curiosa combinación que encontró en TikTok y que, según el video que vio, forma parte de la alimentación de muchos costarricenses: arroz, frijoles y leche mezclados en un mismo plato.

La influencer, quien se encuentra recorriendo Costa Rica, decidió preparar la receta para comprobar si realmente era tan buena como aseguraban en internet, aunque desde el inicio admitió tener serias dudas.

Antes de probar el platillo, Bennett fue sincera con sus seguidores.

“Leche con frijoles y arroz. Al parecer, según TikTok, esta es la comida que comen los costarricenses. No sé cómo va a estar. Me encantan las recetas fáciles, pero a esta no le tengo mucha fe, tengo miedo, parece cereal”, comentó.

Luego de darle una oportunidad, su veredicto fue bastante claro.

“Malo no está, feo tampoco, pero rico tampoco. Se puede comer, pero no es algo que diga: ‘Me lo voy a hacer todos los días, no está bueno’”, concluyó entre risas.

Los ticos tampoco podían creerlo

Lauri Bennett probó una mezcla de arroz, frijoles y leche que encontró en TikTok como una supuesta comida típica de Costa Rica. (Tomadas de Facebook/Tomada de Facebook)

El video rápidamente acumuló miles de reproducciones y comentarios, pero lo que más llamó la atención fue la reacción de los propios costarricenses.

“Soy tica y nunca he comido eso”, escribió una usuaria.

“Esa es comida de campo, muy de campo, y la mayoría no la ha probado”, comentó otra persona.

“No sabía que comíamos eso”, “No todos los costarricenses comen eso”, “Soy tico y nada que ver, eso es una bomba para el estómago”, “He comido sopas de leche, pero eso no” y “No he visto eso en 30 años de vivir en Costa Rica” fueron algunos de los mensajes que aparecieron en la publicación.

LEA MÁS: Sheynnis Palacios sorprendió a Omar Cascante en vivo con polémico comentario

Otros usuarios incluso aseguraron que la combinación les parecía más común en Nicaragua, mientras que varios le recomendaron probar opciones mucho más conocidas entre los ticos, como el gallo pinto con natilla o el tradicional pinto con crema.

Una receta que muchos descubrieron gracias al debate

Sin embargo, conforme avanzó la discusión, varios internautas coincidieron en que la preparación sí existe en Costa Rica, aunque no es tan popular como otras recetas tradicionales.

Según explicaron algunos usuarios, esta mezcla era más común en pueblos rurales y entre generaciones de hace varias décadas, cuando las familias aprovechaban los ingredientes disponibles en casa para preparar comidas sencillas y rendidoras.

Por eso, aunque muchos costarricenses aseguraron no conocerla, otros recordaron haberla visto o consumido durante su infancia, especialmente en zonas alejadas del Valle Central.

Al final, el video de Lauri Bennett no solo generó curiosidad por una peculiar combinación de ingredientes, sino que también abrió una conversación sobre recetas tradicionales que, con el paso de los años, han ido desapareciendo de la mesa de muchos hogares costarricenses.