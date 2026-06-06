Sheynnis Palacios sorprendió a Omar Cascante en vivo con polémico comentario

Sheynnis Palacios sorprendió en televisión nacional con comentario que muchos nicaragüenses aplaudirían (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

La visita de Sheynnis Palacios a la Gala Dorada de Miss Universe Costa Rica 2026 dejó varios momentos memorables, pero hubo uno que provocó carcajadas entre el público y puso a pensar por unos segundos a Omar Cascante.

La Miss Universo 2023 sacó a relucir uno de los debates más populares entre costarricenses y nicaragüenses cuando decidió preguntarle al presentador sobre el verdadero origen del gallo pinto.

Todo ocurrió durante una conversación en el escenario, cuando Sheynnis hablaba sobre lo mucho que disfruta visitar Costa Rica.

“Me encanta Costa Rica, ya comí casado y ¿sabe también qué comí?”, le preguntó al conductor.

Cascante respondió de inmediato:

“Nuestro querido gallo pinto”.

La respuesta parecía obvia, pero fue entonces cuando la nicaragüense lanzó la pregunta que tomó por sorpresa al presentador.

“Sí, pero yo le tengo una pregunta, ¿el gallo pinto es de Costa Rica o de Nicaragua?”, comentó entre risas.

El comentario provocó la reacción inmediata del público, consciente de que se trata de uno de los temas más debatidos entre ambos países.

La respuesta definitiva de Sheynnis

Antes de que Omar pudiera responder, Sheynnis decidió zanjar la discusión con una salida diplomática.

“Yo tengo la respuesta definitiva, es 50 y 50, es de los dos”, afirmó.

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La respuesta arrancó aplausos y sonrisas entre los asistentes.

Cascante también estuvo de acuerdo con la solución planteada por la ex Miss Universo.

“Me parece bien, el de nosotros es muy rico y el de Nicaragua también”, respondió el presentador.

Un debate muy popular

Gallopinto (Fines ilustrativos) (Cortesía)

La conversación generó tantas risas porque el debate sobre el origen del gallo pinto es uno de los más populares en redes sociales.

Con frecuencia, usuarios de Costa Rica y Nicaragua intercambian opiniones sobre cuál de los dos países puede atribuirse la creación del tradicional platillo.

Incluso la discusión llegó a nivel internacional cuando el streamer español Ibai Llanos realizó su popular Mundial de Desayunos y presentó el gallo pinto como un desayuno costarricense.

La decisión provocó miles de reacciones de usuarios nicaragüenses, quienes reclamaban que el platillo también forma parte de la identidad gastronómica de su país.

Lejos de alimentar la polémica, Sheynnis optó por una respuesta que dejó contentos a ambos lados de la frontera y que terminó convirtiéndose en uno de los momentos más simpáticos de la noche.

La nicaragüense fue además una de las figuras más ovacionadas de la Gala Dorada, donde compartió escenario con otras reinas universales y se ganó nuevamente el cariño del público costarricense.