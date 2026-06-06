Nueva Miss Universe Costa Rica habla tres idiomas y va por el cuarto: “Es una de mis fortalezas”

El sueño de representar a Costa Rica en Miss Universo se le cumplió la noche de este viernes a la herediana de 24 años, María Alejandra Acosta.

La joven fue coronada miss Universe Costa Rica 2026 en una gala llena de reinas y exreinas de belleza de todo el mundo en el Centro Nacional de Convenciones.

Mariale Acosta habló con la prensa minutos después de ganar el Miss Universe Costa Rica 2026. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Acosta ya había participado en el 2024 en el certamen nacional de belleza; sin embargo, en esa edición no alcanzó el triunfo. Fue virreina.

Su primer encuentro con la prensa

Este viernes, minutos después de ser anunciada ganadora por los presentadores Omar Cascante y Sheynnis Palacios, Mariale, como la llaman de cariño, habló con la prensa.

Aunque el encuentro con los medios fue breve, la nueva reina sí habló de su triunfo, de lo que pasaba por su mente antes del anuncio y hasta confesó que habla casi cuatro idiomas.

Precisamente eso último lo reveló luego de que La Teja le consultara sobre sus fortalezas de cara al Miss Universo 2026 y lo que tiene que mejorar.

“Una gran fortaleza es que hablo tres idiomas: español, inglés, francés y, de aquí a Miss Universo (será en noviembre en Puerto Rico), me comprometí a fortalecer mi italiano”, afirmó en la primera parte de la respuesta que nos dio.

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Mahyla Roth al momento de coronar a su sucesora Mariale Acosta como nueva miss Universe Costa Rica 2026. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Luego destacó otros puntos que tiene a su favor, entre esos la disciplina y la resiliencia.

“Soy una mujer demasiado disciplinada, muy resiliente. Soy muy buena trabajando bajo presión. Cuesta mucho que yo colapse, tengo las emociones muy balanceadas y para mí eso es muy importante para ser una Miss Universe Costa Rica y para ir a esa plataforma tan grande llena de presión y llena de momentos, tal vez, tan inesperados (Miss Universo)”, agregó.

Acosta, quien estudió Derecho, fue sincera en que sí tiene una “debilidad” a la que le tiene que poner atención: “soy demasiado perfeccionista”, confesó.

“Podría trabajar en que soy demasiado perfeccionista y eso a veces, creo, que hay que controlarlo porque somos seres humanos; nada puede ser perfecto. Ser perfeccionista me ayuda a ser disciplinada; sin embargo, creo que hay que estar relajado con el margen de error y está bien porque somos humanos”, consideró.

Mariale Acosta en su pasarela en traje de gala. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

“Estaba con la mente en blanco”

En consultas de otros medios, Mariale se refirió a cómo asumió el triunfo que ya había buscado dos años antes.

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“Estaba como con la mente en blanco, como, ¿qué está pasando?, todavía me siento así. Estoy aquí frente a ustedes hablándoles desde el corazón, pero creo que todavía me hace falta interiorizar más esto porque soñé demasiado con esto. Es la segunda vez que competí, di mi vida entera, sacrificios… Llevo sin dormir como cuatro meses para Costa Rica, entonces no puedo creer que logré el sueño”, reconoció.

Mariale Acosta en su pasarela en traje de baño. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

De esa desazón del 2024 también habló con total honestidad.

“Los planes de Dios son perfectos y eso me lo he repetido muchas veces. Antes de salir al escenario le digo a Dios: ‘si hoy gano o no, tus planes son más grandes que los míos’. En el 2024, tal vez algunas personas pensaron que yo me sentía triste por no haber ganado; obviamente sí pega un poquito, pero sentía mucha paz porque es esa fe inquebrantable de que Dios siempre tiene algo mejor para nosotros. Ahora digo: ‘gracias, Dios, que no gané (en el 2024), porque ahora estoy mejor preparada para ir a Miss Universo’”, finalizó.