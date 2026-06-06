Mariale Acosta es la nueva Miss Universe Costa Rica 2026: así se vivió la gala dorada

Mariale Acosta es la nueva reina de belleza costarricense (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mariale Acosta se convirtió este viernes en la nueva miss Universe Costa Rica 2026, luego de imponerse en una gala dorada que reunió a reinas universales, figuras nacionales e internacionales y a 14 candidatas que lucharon por representar al país en Miss Universo.

La apuesta le funcionó a la perfección a la representante de Heredia, quien hace un año fue presentadora del certamen, pero que este año renunció a ese trabajo para buscar cumplir su sueño de ser la mujer más bella del país.

“Yo renuncié a ese puesto, que también era un sueño para mí, para poder volver a competir y cumplir mi sueño de representar a mi país”, confesó hace unos días y el sueño sí se le hizo realidad.

Entre vestidos de gala, luces y aplausos, el Centro de Convenciones de Costa Rica se convirtió en el escenario de una noche cargada de elegancia, belleza y emoción.

La noche arrancó con la bienvenida de Omar Cascante y de la directora del certamen, Yessenia Ramírez, quienes presentaron a invitadas especiales como la miss Universo Fátima Bosch, Victoria Kjær y Sheynnis Palacios; Jennifer Ventura, miss Universe Argentina 2026; la miss Cuba 2024, Marianela Ancheta; Glennys Medina, primera finalista de Miss Universe Nicaragua 2025; y las exreinas costarricenses Verónica González, Karina Ramos, Johanna Solano, Nazareth Cascante y Elena Correa, entre otras figuras invitadas.

Uno de los momentos que más llamó la atención durante esta presentación fue la aparición de Valeria Rees, quien llegó luciendo orgullosamente su embarazo. La exreina apareció con un atuendo que dejaba al descubierto su pancita, confirmando así los rumores que circulaban desde hacía varios días.

Una de las invitadas más aplaudidas fue Palacios, quien tomó la palabra para destacar que la velada celebraba a mujeres que inspiran y representan a Costa Rica. Por su parte, Bosch aseguró sentirse feliz y emocionada de formar parte de una noche que prometía muchas sorpresas.

Tras ese primer bloque llegó el turno de las protagonistas de la noche. Las 14 candidatas aparecieron en escena con vestidos rojos, participaron en una coreografía grupal y posteriormente se presentaron una a una ante el público.

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Luego se presentó al jurado integrado por Verónica González, Natalia Quesada, Valeria Rees, Ramiro Barrios, Elena Hidalgo, Kurt Werner, Karina Ramos y Geury Rodríguez.

Después de la pasarela en vestido de baño, el jurado eligió al top 10 (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Primer corte de la competencia

La primera gran prueba llegó con la pasarela en vestido de baño. Durante esta etapa, candidatas como Samaria Montero y Mariale Acosta recibieron una fuerte respuesta del público, que las respaldó con aplausos durante sus presentaciones.

Posteriormente se entregaron varios reconocimientos especiales. Alexia Sánchez ganó el premio a Mejor Esencia, Acosta fue elegida miss Elegancia; Samaria Montero obtuvo el de Mejor Sonrisa y Mejor Creadora Digital; Aaliyah Cunningham recibió el reconocimiento de miss Fotogénica y Nayeli Montenegro el de Mejor Rostro Paladio.

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La tensión aumentó cuando llegó el momento de anunciar el Top 10. Las seleccionadas para continuar en competencia fueron Alexia Sánchez, Brenda Alfaro, Karleen Griffith, Samaria Montero, Kristy Bolaños, Aaliyah Cunningham, Mariale Acosta, Yoselyn Ureña, Monique Vincent y Marisol Bagnarello.

La lucha por la corona entró en su etapa más intensa

Mariale Acosta fue quien recibió más apoyo del público durante la gala (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Tras la primera eliminación de la noche, la gala siguió con un homenaje especial a “Mujeres extraordinarias”, donde destacaron a Katherine Campbell, Andrea Sanabría y Nicole Gamboa.

Después de ese emotivo espacio, volvió la tensión y la competencia con la pasarela en traje de noche, donde las 10 candidatas estuvieron acompañadas por la exreina de belleza y cantante chilena Emilia Dides.

En medio de la imponente voz de la sudamericana con una lenta pieza, las aspirantes mostraron su elegancia en bellos vestidos de gala.

El jurado decidió y el top 5 fue: Joselyn Ureña, Aaliyah Cunningham, Samaria Montero, Brenda Alfaro y Mariale Acosta.

En la ronda de preguntas, donde se definían las tres finalistas, los jueces cuestionaron sobre temas sociales y de la actualidad relacionadas con redes sociales, criticas y la gran responsabilidad de ser miss Universe.

Con todas las respuestas los jueces decidieron las tres finalistas: Mariale Acosta, Brenda Alfaro y Samaria Montero.

Tras el mensaje final de cada una de ellas, el jurado tomó la decisión definitiva: Alfaro es la segunda finalista, Samaria primera finalista y Mariale Acosta es la Miss Universe Costa Rica 2026.

La coronación de Acosta también puso punto final a una historia poco común dentro del certamen. Tras ser primera finalista en 2024 y desempeñarse como presentadora en 2025, decidió volver a competir para perseguir el sueño que aún tenía pendiente.

Este viernes, finalmente logró quedarse con la corona y ahora será la representante de Costa Rica en Miss Universo 2026, que se realizará en Puerto Rico.