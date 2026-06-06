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Sheynnis Palacios protagonizó conmovedor momento con nicaragüenses en Miss Universe Costa Rica

La Miss Universo 2023 vivió un momento muy especial durante su paso por la alfombra roja de Miss Universe Costa Rica 2026

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Por Hillary Chinchilla Marín

La visita de Sheynnis Palacios a Costa Rica dejó uno de los momentos más especiales de la previa de Miss Universe Costa Rica 2026.

La Miss Universo 2023 protagonizó un conmovedor encuentro con un grupo de nicaragüenses que la esperaba en primera fila durante la alfombra roja del certamen, con la esperanza de poder saludarla y compartir algunos segundos con la reina.

Una bandera que la hizo detenerse

Miss Universo Costa Rica 2026, llamado la Gala dorada de la misses
Sheynnis Palacios se detuvo para compartir con varios nicaragüenses durante la alfombra roja. Foto: Rafael Pacheco Granados (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mientras avanzaba por la alfombra roja, Sheynnis notó que varios de sus compatriotas sostenían una bandera de Nicaragua entre el público.

Al verla, la exreina universal decidió detener su recorrido para acercarse a ellos.

La nicaragüense saludó con cariño a los presentes, firmó la bandera que le llevaron especialmente para la ocasión, posó junto a ella y también accedió a tomarse fotografías con quienes llegaron para apoyarla.

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El gesto fue aplaudido por los asistentes y rápidamente llamó la atención de quienes presenciaban el evento.

Costa Rica se ha convertido en un lugar especial para ella

Las visitas a Costa Rica tienen un significado especial para Palacios.

Desde hace varios años, la ex Miss Universo ha manifestado públicamente el enorme cariño que siente por el país, especialmente porque le permite estar más cerca de su gente y de sus raíces.

La situación tiene un trasfondo muy personal.

En 2024, Sheynnis y su familia anunciaron un exilio indefinido de Nicaragua, situación que la ha mantenido alejada de su patria por motivos políticos.

No pierde la esperanza de regresar

A pesar de la distancia, Palacios ha dejado claro en múltiples ocasiones que su amor por Nicaragua sigue intacto.

Durante una entrevista concedida en diciembre anterior a un medio salvadoreño, la reina aseguró que continúa amando profundamente a su país y que mantiene la esperanza de volver algún día.

Por eso, cada encuentro con nicaragüenses fuera de sus fronteras suele convertirse en un momento cargado de significado para ella.

Miss Universo Costa Rica 2026, llamado la Gala dorada de la misses
La Miss Universo 2023 firmó una bandera de Nicaragua que le llevaron sus compatriotas. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una de las invitadas más esperadas

Sheynnis es una de las principales invitadas internacionales de la llamada Gala Dorada, donde compartirá escenario con otras reinas universales.

Su presencia ha generado gran expectativa entre los seguidores de los concursos de belleza. Esta noche será presentadora oficial junto a Omar Cascante.

Sheynnis Palacios protagonizó conmovedor momento con nicaragüenses en Miss Universe Costa Rica
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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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