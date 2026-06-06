Miss Universo Costa Rica 2026: vea las fotos de la alfombra roja previo a la gala de coronación

La Gala Dorada de Miss Universe Costa Rica 2026 arrancó este viernes con una espectacular alfombra roja que reunió a algunas de las figuras más destacadas del mundo de la belleza nacional e internacional.

Antes de la elección y coronación de la próxima representante costarricense para el Miss Universo 2026, los invitados especiales desfilaron por la pasarela instalada en el Centro Nacional de Convenciones, regalando una noche cargada de glamour, elegancia y estilo.

Fátima Bosch, miss Universo 2025, en su llegada a la Gala Dorada del Miss Universe Costa Rica 2026. Fotografía: Rafael Pacheco Granados. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Lina Luaces fue una de las primeras en desfilar

La alfombra roja comenzó oficialmente a las 5:17 p. m. con la llegada de Lina Luaces, quien acaparó las miradas desde el primer momento.

La hija de la reconocida presentadora Lili Estefan se mostró cercana, sonriente y muy amable con los medios de comunicación, fanáticos y asistentes que siguieron el desfile.

La modelo, actual miss Universo Cuba, participa como invitada especial en la gala que elegirá a la nueva reina costarricense.

Sheynnis Palacios recibió todo el amor y cariño de la gente a su llegada a la alfombra roja. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Fátima Bosch conquistó con su simpatía

Otra de las grandes protagonistas de la alfombra roja fue Fátima Bosch, quien llegó temprano al evento y no dejó de sonreír durante todo su recorrido.

La actual Miss Universo destacó por su cercanía con el público y por los constantes gestos de cariño que tuvo con las personas que se acercaron a saludarla.

Incluso, llamó la atención porque elogió varios de los atuendos que lucían los asistentes a la gala.

Karina Ramos lució espectacular en la alfombra roja del Miss Universe Costa Rica 2026. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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Victoria Kjaer y Sheynnis Palacios también se robaron el show

La pasarela también recibió a Victoria Kjaer, miss Universo 2024, quien conquistó a muchos con su carisma y sencillez.

A ella se sumó Sheynnis Palacios, una de las figuras más queridas por los seguidores de los concursos de belleza en Costa Rica y quien volvió a demostrar la conexión especial que mantiene con el público nacional tras coronarse miss Universo en el 2023.

Johanna Solano con su impresionante belleza en la alfombra roja del certamen. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Las exreinas costarricenses también tuvieron su momento

La representación nacional no se quedó atrás y varias exreinas de belleza costarricenses también desfilaron por la alfombra roja.

Entre las asistentes destacaron Karina Ramos, Viviana Muñoz, Verónica González, Elena Correa y Johanna Solano, quienes aportaron elegancia y experiencia a una noche muy especial para el certamen nacional.

Verónica González presumió belleza y elegancia en la alfombra roja. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Una noche cargada de glamour y expectativa

La alfombra roja fue apenas el inicio de una velada histórica para Miss Universe Costa Rica 2026, que definirá a la sucesora de Mahyla Roth.

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Belleza, brillo, moda y grandes figuras internacionales marcaron una antesala que dejó el escenario listo para la elección de la nueva reina de Costa Rica.

Victoria Kjaer, miss Universo 2024, es toda una Barbie. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Mahyla Roth hizo uno de sus últimos desfiles como miss Universo Costa Rica en la alfombra roja. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

Yessenia Ramírez, directora de Miss Universe Costa Rica. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)