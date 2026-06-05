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Mahyla Roth se despidió de la corona del Miss Universe Costa Rica con un emotivo video

La Miss Universe Costa Rica 2025 compartió un video repasando los momentos más especiales de su reinado horas antes de entregar la corona

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Por Hillary Chinchilla Marín

La noche de este viernes marcará el final de una etapa muy especial para Mahyla Roth, quien entregará oficialmente la corona de Miss Universe Costa Rica 2025 a su sucesora durante la esperada Gala Dorada.

Horas antes de despedirse de su reinado, la reina de belleza compartió un emotivo video en redes sociales con el que agradeció el cariño y apoyo que recibió durante uno de los años más importantes de su vida.

Un año resumido en un emotivo video

Mahyla Roth en el Miss Universo 2025
Mahyla Roth en el Miss Universo 2025 (redes/Instagram)

La publicación muestra un recorrido por algunos de los momentos más significativos que vivió como representante de la belleza costarricense.

En las imágenes aparecen pasarelas, sesiones fotográficas, actividades benéficas, encuentros con seguidores, eventos especiales y distintas experiencias que marcaron su paso por el certamen.

Todo el material fue acompañado por una canción dedicada a ella, lo que hizo aún más emotivo el mensaje de despedida.

Junto al video, Mahyla escribió una frase sencilla, pero cargada de sentimiento:

“Las palabras se quedan cortas. Gracias, Costa Rica”.

Una de las misses más queridas de los últimos años

Desde que ganó la corona en 2025, Mahyla logró conectar con gran parte del público costarricense gracias a su cercanía, autenticidad y compromiso con las actividades que desarrolló durante su reinado.

Por esa razón, muchos seguidores la consideran una de las representantes más queridas que ha tenido el país en los últimos años.

Su despedida no pasó desapercibida y rápidamente generó una gran cantidad de reacciones en redes sociales.

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La publicación se llenó de comentarios de agradecimiento, admiración y orgullo por parte de seguidores que destacaron el trabajo realizado por la reina durante su año de gestión.

Muchos usuarios aprovecharon para felicitarla por la forma en que representó al país y agradecerle por la dedicación mostrada durante cada una de sus actividades.

Otros incluso pidieron que se cambiaran las reglas y la volvieran a elegir.

Mahyla Roth en el Miss Universo 2025
Mahyla Roth compartió un emotivo video horas antes de entregar la corona de Miss Universe Costa Rica. (redes/Instagram)

Esta noche entregará la corona

Mahyla Roth cerrará oficialmente su reinado durante La Gala Dorada de Miss Universe Costa Rica 2026, que se celebrará en el Centro de Convenciones.

En esa gala conocerá a la mujer que asumirá la responsabilidad de representar al país en Miss Universo 2026, que se realizará en Puerto Rico.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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