Farándula

Diego Bravo quedó sorprendido con reveladora foto de miss Universo Fátima Bosch y miss Costa Rica Mahyla Roth

Mexicana está en Costa Rica porque este viernes asistirá a la coronación de la sucesora de la costarricense

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Por Manuel Herrera

Diego Bravo no ocultó lo impresionado que quedó con una reciente fotografía, de la que mucha gente ha estado hablando, en la que aparecen juntas la miss Universo 2025, Fátima Bosch, y la miss Universo Costa Rica 2025, Mahyla Roth.

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Bosch, de México, está en Costa Rica como parte de las invitadas especiales que asistirán este viernes a la coronación de la mujer que sucederá a Mahyla en el certamen de belleza y que representará a Costa Rica en el Miss Universo 2026.

Mahyla Roth
Esta fue la foto que dejó impresionado a Diego Bravo y su reacción en Instagram. (Instagram/Instagram)

Reencuentro de reinas

Este viernes, ambas reinas de belleza se vieron las caras de nuevo en el aniversario de una clínica estética y la foto juntas no faltó; sin embargo, la imagen llamó mucho la atención por cómo se ve Mahyla a la par de Fátima.

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La costarricense se roba todas las miradas y hay quienes aseguran que tiene mucha más belleza y presencia que la misma reina universal.

La foto de reinas que sorprendió a Diego Bravo

Diego no fue tan directo en su comentario, pero sí escribió: “¿Vieron esta foto? O sea, Miss Universe vs. Mahyla”.

El popular youtuber compartió la historia con una canción de fondo con la que dijo más que mil palabras sobre lo que él piensa.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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