Diego Bravo analiza volver con sus videos de escándalos, ¿qué dicen los famositicos?

Diego Bravo planea volver con su personaje de escándalos, chismes y palabrotas.

El creador de contenido Diego Bravo dejó abierta la posibilidad de regresar a una de las etapas más polémicas de su carrera en redes sociales, aquella en la que se dedicaba a publicar los chismes, escándalos y controversias de la farándula nacional.

El influencer, quien lleva cerca de un año y medio alejado de ese tipo de contenido, sorprendió a sus seguidores al publicar un video en el que les pidió ser completamente sinceros y decirle qué era lo que más extrañaban de aquel personaje que lo hizo tan popular.

“No hay día en que alguien no me pregunte: ‘Diego, ¿cuándo va a volver a hacer chismes?, ¿cuándo va a volver a hacer videos?’”, dijo.

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Bravo reconoció que regresar no es una decisión sencilla, pues durante este tiempo ha disfrutado mantenerse alejado de las polémicas y enfocado en otro tipo de proyectos relacionados con viajes, promociones comerciales, marcas y patrocinios.

Diego Bravo se dio a conocer por su canal de YouTube en el que publicaba chismes de la farándula costarricense.

Sin embargo, también admitió que aquel personaje fue clave para construir la comunidad que hoy lo sigue.

“A mí todo el tema del personaje de Diego Bravo me ayudó muchísimo. Me ayudó a posicionarme en redes sociales y es lo que hizo que hoy viva 100% de redes sociales”, reconoció.

Diego Bravo quiere saber si extrañan al antiguo Diego Bravo y sus videos

¿Qué les gusta?

Precisamente, por eso quiso escuchar la opinión de quienes lo siguen. Según explicó, desea entender qué era lo que realmente atraía al público: si la forma en que narraba los chismes, el vocabulario irreverente que utilizaba, las primicias que compartía o el humor negro que caracterizaba sus publicaciones.

“Me gustaría saber qué es lo que ustedes extrañan, qué es lo que a ustedes les gusta de ese personaje”, insistió.

La publicación rápidamente generó decenas de comentarios y no solo de seguidores, sino también de figuras conocidas de la farándula que en algún momento fueron blanco del famoso personaje.

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La presentadora Jalé Berahimi le escribió: “Con chisme o sin chisme, sos un masmelo mi amor”. Mientras que el cantante Steven Sibaja respondió con humor: “¿Qué te direeeé?... se le quiere, amigo mío… pero de lejitos mejor”.

Mientras tanto, Natalia Romano dejó claro que prefiere la versión actual del influencer al comentar: “Al pasado lo odiabaaaaa, al de ahora hasta lo puedo abrazar si lo veo”.

Y la influencer Ericka Morera también reaccionó con un cariñoso mensaje: “Yo solo puedo decir que te amooo”.

Diego Bravo preguntó a sus seguidores si quieren que vuelva su personaje. (redes/Instagram)

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Mientras que, entre los consumidores de su contenido, las opiniones quedaron divididas. Algunos le pidieron que regresara tal y como se volvió famoso, mientras que otros aseguraron que disfrutan más su etapa actual lejos de los escándalos.

Por ahora, el influencer no ha tomado una decisión definitiva. Lo cierto es que la simple posibilidad de volver a ver al Diego Bravo de los chismes fue suficiente para encender el debate y provocar que otros tiemblen de los nervios.