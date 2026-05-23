Diego Bravo presume el cambio físico que ha sufrido en cuatro meses

El youtuber y creador de contenido Diego Bravo dejó sorprendidos a sus seguidores este sábado al presumir el notable cambio físico que ha conseguido tras varios meses de disciplina en el gimnasio.

El exparticipante de Mira quién baila compartió en redes sociales una comparación de cómo lucía en enero pasado y cómo se ve actualmente, dejando en evidencia la transformación de su cuerpo.

Diego Bravo mostró su cambio físico. Fotografía: Instagram Diego Bravo. (Instagram/Instagram)

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Diego Bravo celebró los resultados de su esfuerzo

Por medio de Instagram, Diego Bravo publicó una fotografía del antes y después de su proceso físico y confesó lo feliz que se siente al notar los cambios.

“No saben lo feliz que me siento de ir viendo cambios en mi cuerpo”, expresó el popular influencer.

En la imagen compartida por Diego se observa un evidente aumento de masa muscular y una apariencia mucho más trabajada respecto a inicios de año.

Diego Bravo contrastó su cambio físico con estas fotos de un antes y un después. Fotografía: Instagram Diego Bravo. (Instagram/Instagram)

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El youtuber apuesta por cambios naturales

Aunque Diego ha hablado públicamente en otras ocasiones sobre distintas cirugías estéticas que se realizó para mejorar su apariencia, esta vez decidió enfocarse en una transformación basada en ejercicio y alimentación.

El creador de contenido ha mostrado durante los últimos meses parte de su rutina de entrenamiento y el compromiso que asumió con el gimnasio.

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