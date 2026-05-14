Diego Bravo y Keyla Sánchez vuelven al aire con el proyecto que los reconcilió

El youtuber Diego Bravo y la presentadora de Teletica, Keyla Sánchez, confirmaron este miércoles el regreso de uno de los proyectos digitales más comentados de los últimos años.

Los faranduleros anunciaron oficialmente la tercera temporada del pódcast Ke Arda, espacio que debutó en 2024 y que terminó convirtiéndose en todo un éxito en redes sociales y plataformas digitales.

Diego Bravo y Keyla Sánchez sacaron a relucir su lado más glamuroso y elegante para dar el anuncio de su regreso. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

LEA MÁS: ¿Echaron a Diego Bravo de la fiesta de la hija de Toni Costa? Esto explicó el youtuber

El anuncio lo hicieron con un glamuroso video

Por medio de un reel de Instagram, Diego y Keyla compartieron un adelanto promocional en el que mostraron su lado más elegante y glamuroso durante una sesión de fotos.

El clip confirmó que los nuevos episodios del pódcast llegarán en julio, aunque todavía no se ha revelado la fecha exacta de estreno ni los invitados que formarán parte de esta nueva etapa.

El proyecto que sorprendió a muchos

Ke Arda llamó fuertemente la atención desde su nacimiento porque reunió a Diego Bravo con una de las figuras del espectáculo costarricense a la que más criticó años atrás.

Durante mucho tiempo, el creador de contenido se caracterizó por lanzar comentarios y contenidos sobre la farándula nacional, incluyendo a varias personalidades de Teletica.

Precisamente por eso, la alianza con Keyla Sánchez sorprendió tanto cuando se anunció en 2024.

Diego Bravo y Keyla Sánchez están de vuelta

LEA MÁS: Diego Bravo mandó a “terapia” a un seguidor por reaccionar de fea forma a una publicación

Un pódcast que dio mucho de qué hablar

Con entrevistas, confesiones y momentos virales, el proyecto logró posicionarse rápidamente entre el público digital y generar conversación en redes sociales.

Ahora, con esta tercera temporada, ambos buscan volver a captar la atención de sus seguidores y mantener el éxito que alcanzaron en sus anteriores entregas.

Por ahora hay pocos detalles

Hasta el momento, lo único confirmado es que Ke Arda regresará en julio.

Ni Diego Bravo ni Keyla Sánchez han adelantado mayores detalles sobre el contenido, las dinámicas o los invitados que tendrá esta nueva temporada.

LEA MÁS: El llamado de Keyla Sánchez tras homicidio de chofer en Cartago luego de colisión