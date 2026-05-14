La tragedia ocurrida este martes en Cartago, donde un conductor murió tras recibir un disparo luego de una colisión, sigue generando conmoción y reacciones en todo el país.

La más reciente figura pública en pronunciarse sobre el caso fue la presentadora de Teletica, Keyla Sánchez, quien utilizó sus redes sociales para hacer un llamado urgente a la calma, la paciencia y la cordura en carretera.

Keyla Sánchez se mantiene al aire en la actualidad en Teletica en el programa Batalla de karaoke, donde es presentadora. Fotografía: Lilly Arce. (Lilly Arce/Lilly Arce)

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“Estamos cansados y no sabemos canalizarlo”

Por medio de varias historias de Instagram, la conductora de Batalla de Karaoke reflexionó sobre el nivel de estrés con el que muchas personas viven actualmente.

“Sabemos que estamos estresados, andamos en carreras, estamos cansados, agobiados, agotados y, a veces, no sabemos canalizar de la mejor manera todo ese sentir. En mi carro llevo mis preocupaciones, mis cosas, mis ganas de llegar a la casa, de descansar, de ver a mi hijo, a mis perritos… ustedes en su carro también, en la moto, en la bicicleta, en un bus. Por favor, seamos responsables en carretera”, expresó Sánchez.

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Pidió más paciencia y empatía

Keyla insistió en que, pese a las dificultades personales que cada quien enfrenta, mantener la calma mientras se conduce puede marcar una enorme diferencia.

“Vayamos con paciencia, creo que es lo principal, andar siempre con paciencia porque no sabemos con qué nos podemos topar en carretera. Seamos precavidos, responsables, amables (...). A tener mucha paciencia y cordura. El estrés, hoy por hoy, el corre corre, nos está saliendo muy cara la cuenta”, continuó.

El llamado de Keyla Sánchez tras homicidio de chofer en Cartago luego de colisión

“Uno nunca sabe quién está al otro lado”

La presentadora hizo referencia directa al caso ocurrido el martes en Cartago y pidió reflexionar sobre las consecuencias que pueden tener las reacciones impulsivas.

“Uno nunca sabe quién está al otro lado del carro y si pasa una desgracia como ayer (la del martes), hay mucho y mucha tela que cortar, y esto lo digo para que reflexionen”, afirmó.

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Más figuras han reaccionado

En las últimas horas, otras personalidades costarricenses como Lussania Víquez y Bismarck Méndez también se pronunciaron públicamente sobre la ola de violencia y tensión social que atraviesa el país.