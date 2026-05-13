Bismarck Méndez no se quedó callado y alzó la voz en televisión por el rumbo que toma Costa Rica

El presentador de Teletica, Bismarck Méndez, alzó la voz este miércoles en plena televisión nacional y lanzó una fuerte reflexión sobre el rumbo que, según él, está tomando Costa Rica.

Movido por las noticias de las últimas horas y por la denuncia pública que hizo Omar Cascante sobre una supuesta negligencia médica relacionada con la muerte de su hermano menor, el querido Patacón lamentó la falta de sensibilidad que percibe en la sociedad actual.

Bismarck Méndez lamentó la Costa Rica en la que nos estamos convirtiendo en un fuerte mensaje que envió este miércoles en De boca en boca. Fotografía: Captura Teletica. (Captura/Captura)

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“Nos falta corazón”

La figura de De boca en boca hizo un llamado urgente a recuperar la empatía y la humanidad entre las personas.

“Y lo estamos viviendo no solo en los hospitales (por el caso que denunció Omar); siento que lo estamos viviendo en las carreteras, en el mundo con las guerras y con todo lo que está pasando y realmente no nos sensibilizamos, no pensamos en el prójimo, no pensamos en el hermano que no la está pasando bien”, expresó con seriedad durante la transmisión en vivo.

Pidió dejar de ver a las personas “como un número”

El también actor insistió en que la sociedad debe volver a tratar a las personas con más humanidad.

“Yo sé que hay mucha gente que pasa de todo, pero dejemos de ver a la gente como un número. Tenemos que vernos ya como hermanos, como lo que somos, como seres humanos que tenemos necesidades y que estamos buscando a alguien que nos apoye, que nos anime, que nos dé su consejo, que nos dé esa cura que el hermano de Omar estaba buscando en ese momento”, afirmó.

Bismarck Méndez es una figura muy querida de la pantalla costarricense. (redes/Facebook)

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“No sé por qué terminamos cayendo en esto”

Bismarck confesó sentirse dolido por la realidad que viven el país y el mundo entero.

“Me duele mucho lo que estamos viviendo en estos momentos en el mundo, no solo en Costa Rica. Lo que está pasando en nuestro país nos tiene que hacer pensar y tenemos que comenzar ya a cambiar esa mentalidad, a vernos realmente como lo que somos: costarricenses; como lo que fuimos en algún momento. No sé por qué terminamos cayendo en esto y me duele mucho, pero sé que tenemos que levantarnos”, concluyó.

Más figuras han reaccionado a la situación del país

Un día antes, la locutora Lussania Víquez también había compartido una reflexión sobre la situación actual de Costa Rica, motivada por el homicidio de un conductor tras una discusión luego de un choque en Cartago, caso que ha conmocionado al país desde el martes.

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