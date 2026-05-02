Bismarck Méndez presume cómo está quedando su casa en la playa

El presentador de Teletica Bismarck Méndez compartió su ilusión con sus seguidores este sábado al mostrar lo avanzada que está la construcción de su casa en la playa, un proyecto que representa un sueño familiar de 40 años.

El querido Patacón compartió imágenes y videos en sus redes sociales donde dejó ver que la obra ya está en su etapa final.

Bismarck Méndez anunció su proyecto de casa en la playa a mediados de febrero. (Instagram /Instagram)

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Durmieron en colchonetas para disfrutar el momento

Bis contó que decidió enseñar los avances luego de vivir una experiencia muy especial junto a su familia.

Según explicó en Instagram, pasaron la noche en la propiedad, aunque todavía no está terminada.

Bismarck Méndez mostró el avance de la construcción de su casa familiar en la playa. (Instagram/Instagram)

Durmieron en colchonetas en el piso, pero eso no les impidió disfrutar al máximo la emoción de estar cada vez más cerca de cumplir el sueño.

Una casa moderna en el Caribe costarricense

La vivienda se construye en playa Negra, una de las zonas más paradisíacas del Caribe sur.

En las imágenes compartidas por el presentador, destacan los acabados modernos y una piscina que ya está completamente llena y lista para usarse.

Así se ve la casa en la playa de Bismarck Méndez

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Un sueño que nació hace cuatro décadas

Más allá del lujo o la comodidad, este proyecto tiene un significado muy especial para Bismarck Méndez, ya que responde a un anhelo familiar de hace años.

Méndez reveló que este sueño surgió hace 40 años, especialmente impulsado por su mamita, quien siempre quiso tener un lugar de descanso en esa zona.

Bismarck Méndez ya pasó la primera noche en su casa de playa. (Instagram/Instagram)

Cada vez más cerca de estrenarla

Aunque aún faltan algunos detalles, todo apunta a que la casa estará lista muy pronto para ser disfrutada con todas las comodidades.

Para Bis y su familia, no se trata solo de una propiedad más, sino de un sueño cumplido que ahora podrán vivir frente al mar.

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