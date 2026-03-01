Diego Bravo se muestra vulnerable y cuenta las fuertes críticas que recibió por su orientación sexual

Diego Bravo, creador de contenido, contó todo lo que ha sufrido desde niño por ser como es. (Cortesía Diego Bravo /Cortesía)

El reconocido creador de contenido Diego Bravo conmovió a muchos al compartir una serie de imágenes que recorren distintas etapas de su vida, marcadas por el juicio constante y comentarios que, según él mismo reconoce, lo acompañan hasta hoy por su orientación sexual.

La publicación arranca con una foto de su infancia, cuando tenía apenas 8 años y desfilaba vestido de campesino junto a una niña, porque aunque quería tocar la lira, no pudo porque sus compañeros decían que “era solo para mujeres”.

También publicó otra imagen de cuando tenía 10 años y bailaba a escondidas en su cuarto, para que su papá no lo regañara.

“Tengo 10 años y bailo a escondidas en mi cuarto porque mi papá dice que el baile es para mujeres y que soy un hombre”, escribió en la imagen.

Diego Bravo contó que desde niño siempre se burlaron de él por querer hacer cosas que solo eran de niñas. (Instagram/Instagram)

Ese miedo a no encajar lo llevó incluso a ocultar que estudió actuación y que su primer papel fue como travesti, algo que —según recuerda— también fue duramente cuestionado en su casa.

“Tengo 18 años, voy a la universidad a estudiar teatro y no puedo decirle a mi papá porque eso no es de hombres, menos decirle que mi primer papel es un travesti, ¿acaso eso es malo?“, escribió.

En concurso de Teletica lo criticaron

También retrató momentos más recientes, como su paso por Mira quién baila, donde aseguró que recibió críticas de compañeros del concurso y mensajes hirientes en redes sociales.

“Tengo 34 años, algunos compañeros del concurso hablan mal de mí y en internet me escriben cosas muy feas: que no sé bailar, que me saquen, que estoy gordo, que mi trasero se ve mal, etc. Yo solo quiero cumplir mis sueños”, publicó en una foto donde sale en el concurso de Teletica.

Diego Bravo confesó que tenía que bailar a escondidas de su papá para que no lo regañara. (Instagram/Instagram)

Hoy a sus 35 años, Diego asegura que el juicio no terminó.

“Me van a juzgar por mi pasado y por lo que dije de otros”, escribió, reconociendo que aún convive con miedo y ansiedad.

Sin embargo, también deja una reflexión poderosa: todo lo vivido le enseñó que no tiene que vivir para complacer a nadie.

“Hoy más que nunca celebro quien soy, mis talentos y mis imperfecciones, mi sensibilidad, caídas y mis procesos. Abrazo a mis tiempos y mis sueños, he decidido ser libre de todas las frustraciones que distintas personas han reflejado en mi desde niño. He decidido ser Diego, porque Diego, tal y como es, es Diego”, concluyó.