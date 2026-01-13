Farándula

“Cuestión de tiempo para que aparezcas en sucesos”: La escalofriante amenaza contra Diego Bravo

El creador de contenido Diego Bravo reveló que la amenaza le llegó de manera anónima

EscucharEscuchar
Por Silvia Núñez
Diego Bravo, creador de contenido
Diego Bravo, creador de contenido, denunció que recibió amenazas por expresar una simple opinión sobre política. (Cortesía Diego Bravo /Cortesía)

Diego Bravo denunció públicamente que recibió un mensaje amenazante, tras expresar una opinión en redes sociales.

A través de un video que compartió en sus plataformas este martes, el creador de contenido aclaró que hablaba “no como influencer, sino como ciudadano costarricense”, y relató que todo se inició cuando comentó una publicación en el perfil de una candidata presidencial, sin decir su nombre.

Según explicó, respondió a un comentario de una amiga sin insultar, amenazar ni faltar el respeto, únicamente dando su punto de vista.

Diego Bravo denunció en sus redes que fue amenazado

LEA MÁS: “Cuidarme es mi prioridad”: Diego Bravo revela la dolorosa razón por la que dejó la polémica

Horas después, el intercambio fue eliminado, situación que ya le generó preocupación. Sin embargo, lo más grave vino después, cuando recibió un mensaje desde un perfil anónimo que decía: “Es cuestión de tiempo para que aparezcas en la sección de sucesos”.

“Quiero ser superclaro, este tipo de mensajes no son casualidad, son intimidación”, afirmó Bravo, visiblemente afectado.

Asunto peligroso

El influencer señaló que decidió hacer pública esta situación porque considera peligroso que una persona con aspiraciones políticas borre opiniones que no le agradan y, aún más, que se genere miedo por opinar.

MATERIAL EXCLUSIVO PARA VIVA 07/05/2025. Retratos en entrevista a Diego Bravo. Doer Fitness, Escazú. Fotografía: Lilly Arce.
Diego Bravo es un reconocido influencer y creador de contenido en redes sociales. (Lilly Arce/Lilly Arce)

Además, aseguró que su denuncia va más allá de su caso personal.

“Aquí es donde dejo de hablar de mí, porque si hoy una opinión genera silencio y luego miedo, entonces ¿mañana qué sigue?”, cuestionó.

LEA MÁS: Diego Bravo le tira con todo a Lynda Díaz: “Sos una gran mentirosa”

Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse, tener criterio propio y defender la democracia.

“No importa si usted está de acuerdo conmigo o no, ni cuál sea su ideología política; lo que importa es que nadie tenga que pensar dos veces antes de opinar por temor”, concluyó, invitando también a la población a ejercer su derecho al voto el próximo 1.° de febrero.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Diego BravoDiego Bravo amenazasDiego Bravo política
Silvia Núñez

Silvia Núñez

Periodista de Espectáculos y Sucesos. Bachiller en periodismo de la Universidad Central desde el 2004. Labora en el Grupo Nación desde el 2013.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.