“Cuestión de tiempo para que aparezcas en sucesos”: La escalofriante amenaza contra Diego Bravo

Diego Bravo denunció públicamente que recibió un mensaje amenazante, tras expresar una opinión en redes sociales.
A través de un video que compartió en sus plataformas este martes, el creador de contenido aclaró que hablaba “no como influencer, sino como ciudadano costarricense”, y relató que todo se inició cuando comentó una publicación en el perfil de una candidata presidencial, sin decir su nombre.
Según explicó, respondió a un comentario de una amiga sin insultar, amenazar ni faltar el respeto, únicamente dando su punto de vista.
Horas después, el intercambio fue eliminado, situación que ya le generó preocupación. Sin embargo, lo más grave vino después, cuando recibió un mensaje desde un perfil anónimo que decía: “Es cuestión de tiempo para que aparezcas en la sección de sucesos”.
“Quiero ser superclaro, este tipo de mensajes no son casualidad, son intimidación”, afirmó Bravo, visiblemente afectado.
Asunto peligroso
El influencer señaló que decidió hacer pública esta situación porque considera peligroso que una persona con aspiraciones políticas borre opiniones que no le agradan y, aún más, que se genere miedo por opinar.
Además, aseguró que su denuncia va más allá de su caso personal.
“Aquí es donde dejo de hablar de mí, porque si hoy una opinión genera silencio y luego miedo, entonces ¿mañana qué sigue?”, cuestionó.
Finalmente, hizo un llamado a la ciudadanía a informarse, tener criterio propio y defender la democracia.
“No importa si usted está de acuerdo conmigo o no, ni cuál sea su ideología política; lo que importa es que nadie tenga que pensar dos veces antes de opinar por temor”, concluyó, invitando también a la población a ejercer su derecho al voto el próximo 1.° de febrero.