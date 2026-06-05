Farándula

Miss Universo Costa Rica 2026: vea la corona que recibirá la sucesora de Mahyla Roth

Joya está inspirada en la flora y fauna del Parque Nacional Corcovado

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Por Manuel Herrera

La mujer que sea coronada la noche de este viernes como Miss Universe Costa Rica 2026 no solo recibirá el título que la llevará al escenario internacional de Miss Universo 2026, sino también una espectacular corona inspirada en uno de los lugares más emblemáticos de la riqueza natural costarricense.

Se trata de una joya diseñada a partir de la flora y fauna del Parque Nacional Corcovado, considerado uno de los destinos de mayor biodiversidad del planeta.

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Esta es la hermosa corona que recibirá la Miss Universe Costa Rica 2026. Fotografía: Instagram. (Instagram/Instagram)

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Una corona que rinde homenaje a Costa Rica

La directora de Miss Universe Costa Rica 2026, Yesenia Ramírez, destacó días atrás el significado especial que tiene la pieza.

“Es una joya que no solamente es hermosa, sino que también representa un rincón de nuestro país, fortaleciendo el compromiso de exaltar las bellezas de Costa Rica”, afirmó.

La corona lleva por nombre Parque Nacional Corcovado, precisamente porque su diseño busca capturar la esencia de uno de los mayores orgullos naturales del territorio nacional.

Una creación de artistas costarricenses

La exclusiva pieza fue elaborada por artistas nacionales y pertenece a la marca costarricense Belum 925.

Según destacó la organización del certamen, el diseño representa mucho más que una simple corona.

“Nació de un sueño, la pasión y el orgullo costarricense”, señalaron sobre la creación.

Esta es la corona que lucirá Miss Universe Costa Rica 2026

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Esta noche conocerá a su dueña

La corona será colocada sobre la cabeza de una de las 14 candidatas que participan en la gran final de Miss Universe Costa Rica 2026, evento que otorgará el derecho de representar al país en el próximo Miss Universo, programado para noviembre en Puerto Rico.

La denominada Gala Dorada iniciará a las 8 p. m. y se realizará por primera vez en el Centro Nacional de Convenciones.

Al finalizar la noche, una nueva reina heredará el título de Mahyla Roth y también una corona que busca reflejar la belleza, biodiversidad y esencia de Costa Rica ante el mundo.

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Manuel Herrera

Manuel Herrera

Periodista de farándula en La Teja. Trabajó en La Nación del 2012 y 2020 como periodista digital y redactor de la Mesa de Entretenimiento, donde escribió para Viva, Revista Dominical y Teleguía. Bachiller en Periodismo por la Universidad Latina de Costa Rica. Además, posee estudios en Diseño publicitario. Se dedica a la comunicación desde el 2008

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