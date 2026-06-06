Estas exmisses Costa Rica coronadas por Teletica fueron homenajeadas por nueva organización

Ocho exreinas de belleza coronadas en el pasado como Miss Costa Rica durante la era de Teletica fueron homenajeadas este viernes por la nueva organización del certamen de belleza durante la final de la edición 2026 del concurso.

Viviana Muñoz (de negro) fue una de las más ovacionadas en el homenaje que recibieron las exmisses de Teletica por parte de la nueva organización. Fotografía: Rafael Pacheco. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)

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El homenaje fue para Viviana Muñoz (Miss Costa Rica 1991), Verónica González (2007), Johanna Solano (2011), Nazareth Cascante (2012), Karina Ramos (2014), Elena Correa (2017), Paola Chacón (2019) y Valeria Rees (2021).

Todas ellas fueron electas a lo largo de los casi 50 años que Teletica organizó el certamen de belleza propiedad del Miss Universo y arrebatado por el canal ¡Opa! en el 2024.

Omar Cascante, quien presentó la Gala Dorada de elección de la Miss Universo Costa Rica 2026 junto a Sheynnis Palacios, explicó que el tributo fue en agradecimiento por el desempeño de cada una en sus respectivas ediciones del Miss Universo.

“Es un homenaje para cada una de estas reinas que nos representaron nacional e internacionalmente y dejaron el nombre de Costa Rica muy en alto”, explicó Omar sobre el reconocimiento a las exreinas de Teletica.

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Ellas fueron llamadas una a una e incluso tuvieron su momento en el escenario, donde fueron ovacionadas por el público que asistió al evento de belleza, que se alojó por primera vez en el Centro Nacional de Convenciones.

Ellas fueron las exmisses de Teletica que recibieron homenaje por parte de la nueva organización del Miss Universo Costa Rica 2016. Fotografía: Manuel Herrera F. (Manuel Herrera F,/Manuel Herrera F,)

Si bien los nuevos organizadores del certamen nacional de belleza han dejado claro que las puertas están abiertas para todas las exreinas costarricenses de la franquicia de Miss Universo, es hasta este año que convocaron a varias de ellas para ser homenajeadas.

De hecho, tres de ese grupo también fueron parte del panel de jurados encargado de elegir a la nueva soberana de la belleza costarricense.

Ellas fueron Karina Ramos, Verónica González y Valeria Rees; esta última, de hecho, se robó la atención de la noche al confirmar su embarazo.

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