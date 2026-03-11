Esta fue la exreina de belleza que disparó frente a la casa de Rihanna en Beverly Hills

Exreina de belleza es acusada de disparar frente a la casa de Rihanna Foto: El Heraldo (Ivanna Ortiz/Ivanna Ortiz)

Una situación muy delicada se vivió en las afueras de la casa de la cantante Rihanna en Beverly Hills, luego de que una mujer fuera detenida por presuntamente disparar frente a la vivienda donde la artista vive con su pareja y sus hijos.

La policía de Los Ángeles identificó a la sospechosa como Ivanna Ortiz, de 35 años, quien enfrenta un cargo por intento de asesinato tras el incidente ocurrido el pasado domingo.

De acuerdo con información de las autoridades, la mujer habría disparado con un rifle tipo AR-15 desde un vehículo frente a la residencia que la cantante comparte con el rapero A$AP Rocky y sus hijos.

Publicaciones preocupantes

Según reportes policiales, días antes del incidente Ortiz había realizado publicaciones en redes sociales dirigidas directamente a la artista.

El 23 de febrero compartió un mensaje en Facebook en el que mencionaba a Rihanna de forma ofensiva, lo que encendió las alarmas tras conocerse el ataque.

En otras publicaciones, la mujer también aseguró que se sentía “arruinada con Rihanna” e incluso utilizó palabras despectivas para referirse a la estrella del pop.

Rihanna se encontraba con su familia.

Según Infobae Ortiz se describe en redes sociales como creadora de contenido cristiano. En su canal de YouTube comparte mensajes de oración y reflexiones religiosas bajo un proyecto llamado “Praying Woman’s Journal”.

Además, en sus perfiles también aparecen fotografías en concursos de belleza, donde asegura haber obtenido el título de Miss Teen Illinois Latina Princess en 2006.

Disparos desde un carro

De acuerdo con el diario Daily Mail, al menos diez disparos habrían sido realizados antes de que el vehículo en el que viajaba la sospechosa abandonara el lugar.

Registros de radio policial indicaron que los disparos se hicieron desde un automóvil Tesla blanco. En la descripción también se mencionó que la sospechosa tenía el cabello con trenzas y vestía una blusa color crema.

Posteriormente, un helicóptero policial logró ubicar el carro en un estacionamiento del área de Sherman Oaks, donde finalmente agentes realizaron la detención.

Familia estaba dentro de la casa

Según el Departamento de Policía de Los Ángeles, en la vivienda se encontraban Rihanna, A$AP Rocky y sus tres hijos: RZA, de tres años; Riot, de dos años; y Rocki, de apenas cinco meses.

Afortunadamente, las autoridades confirmaron que ninguna persona resultó herida durante el incidente.

La casa donde ocurrió el hecho fue comprada por la cantante en 2021 y se encuentra en una zona residencial donde también viven varias celebridades, entre ellas Mariah Carey, Madonna y Paul McCartney.

Por ahora, la División de Robos y Homicidios de la policía de Los Ángeles mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido.