Rihanna vivió momentos de terror cuando una mujer disparó varias veces contra su lujosa casa

La policía detuvo a la sospechosa tras una persecución que terminó en un centro comercial.

Momentos de gran tensión se vivieron en la casa de la cantante Rihanna, luego de que una mujer fuera detenida por presuntamente disparar varias veces contra la residencia de la artista en Los Ángeles, en Estados Unidos.

LEA MÁS: Hija trans de Elon Musk da de qué hablar tras ser presentada como la nueva imagen de famosa marca

De acuerdo con información brindada por el Los Angeles Police Department, el hecho ocurrió la tarde del domingo en el exclusivo sector de Beverly Hills, cuando la sospechosa se acercó en un vehículo y habría realizado cerca de diez disparos hacia la propiedad.

LEA MÁS: Rihanna está de luto: muere a los 70 años su papá Ronald Fenty

Según trascendió, al menos cuatro de los tiros impactaron la vivienda y uno de ellos logró atravesar parte de la estructura de la casa. A pesar del susto, no se reportaron personas heridas.

Medios estadounidenses como Los Angeles Times señalaron que la artista, conocida por canciones como Umbrella y Diamonds, se encontraba dentro de la propiedad cuando ocurrió el incidente.

Las autoridades indicaron que la sospechosa, una mujer de unos 30 años, habría disparado desde el interior de su vehículo, un Tesla blanco, antes de intentar escapar del lugar.

Sin embargo, los oficiales lograron ubicar el carro poco después gracias a un operativo policial que incluyó patrullas y apoyo aéreo.

Algunos disparos impactaron la vivienda de la cantante en Beverly Hills.Foto:El país. (Rihanna/Rihanna)

El vehículo fue localizado en un centro comercial en Sherman Oaks, a varios kilómetros de la casa de la cantante, donde finalmente los agentes detuvieron a la sospechosa.

Durante la revisión del carro, la policía encontró un rifle de asalto y varias balas, mientras que en la residencia se observaron marcas de disparos en una puerta y también en una casa rodante (autocaravana) que estaba estacionada en la entrada.

Hasta el momento, las autoridades no han dado detalles sobre el posible motivo del ataque.

Tampoco se ha confirmado si en la casa estaban su pareja, el rapero A$AP Rocky, y los hijos de la artista cuando ocurrió el hecho.

Una fuente cercana a la familia aseguró a medios locales que todos se encuentran bien tras el susto.

Este no es el primer incidente que vive la cantante en su propiedad. En 2018, un hombre logró entrar a su residencia en Hollywood Hills y permaneció varias horas dentro de la casa antes de ser descubierto.