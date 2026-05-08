Este es el motivo por el que millones de usuarios perdieron seguidores en Instagram

Miles de usuarios alrededor del mundo reportaron haber perdido seguidores en Instagram de forma repentina, una situación que también golpeó a grandes celebridades como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylie Jenner.
Durante las últimas horas, usuarios comenzaron a notar una caída inesperada en sus números de seguidores, generando preocupación y múltiples reacciones en redes sociales.
Aunque Meta no emitió un comunicado amplio sobre el tema, especialistas y usuarios apuntan a que Instagram estaría realizando una nueva limpieza masiva de cuentas falsas, bots y perfiles inactivos.
Famosos también salieron afectados
La caída impactó incluso a algunas de las cuentas más grandes del mundo.
Estos fueron algunos de los perfiles con mayores pérdidas de seguidores:
|Cuenta
|Seguidores perdidos
|Cristiano Ronaldo
|18,5 millones
|Kylie Jenner
|15 millones
|Instagram (oficial)
|10,9 millones
|BLACKPINK
|10 millones
|Lionel Messi
|8 millones
|Selena Gomez
|Entre 5,5 y 6 millones
|Ariana Grande
|5,6 millones
|Justin Bieber
|4,3 millones
|Taylor Swift
|4,1 millones
Cristiano Ronaldo fue el más afectado, perdiendo más de 18 millones de seguidores en la plataforma.
Instagram suele realizar procesos de depuración para eliminar actividad considerada artificial o engañosa, incluyendo bots y cuentas automatizadas.
Este tipo de ajustes puede provocar caídas masivas en los números de seguidores, especialmente en perfiles gigantes o con millones de usuarios inactivos acumulados durante años.
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La situación rápidamente se volvió tendencia en plataformas como X y TikTok, donde muchos usuarios compartieron capturas de pantalla mostrando la caída en sus cuentas.
Algunos, incluso, pensaron que se trataba de un error técnico antes de que comenzaran a circular explicaciones relacionadas con la eliminación de cuentas falsas.
Meta busca métricas más reales
En los últimos meses, Meta ha reforzado medidas para combatir spam y actividad automatizada dentro de Instagram, buscando que las estadísticas reflejen interacciones más auténticas.