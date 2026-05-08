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Este es el motivo por el que millones de usuarios perdieron seguidores en Instagram

La plataforma registró una caída masiva de seguidores en cuentas personales, celebridades y perfiles oficiales

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Por Hillary Chinchilla Marín

Miles de usuarios alrededor del mundo reportaron haber perdido seguidores en Instagram de forma repentina, una situación que también golpeó a grandes celebridades como Cristiano Ronaldo, Lionel Messi y Kylie Jenner.

Durante las últimas horas, usuarios comenzaron a notar una caída inesperada en sus números de seguidores, generando preocupación y múltiples reacciones en redes sociales.

Aunque Meta no emitió un comunicado amplio sobre el tema, especialistas y usuarios apuntan a que Instagram estaría realizando una nueva limpieza masiva de cuentas falsas, bots y perfiles inactivos.

Usuarios reportaron pérdida masiva de seguidores en Instagram. (LOIC VENANCE/AFP)

Famosos también salieron afectados

La caída impactó incluso a algunas de las cuentas más grandes del mundo.

Estos fueron algunos de los perfiles con mayores pérdidas de seguidores:

CuentaSeguidores perdidos
Cristiano Ronaldo18,5 millones
Kylie Jenner15 millones
Instagram (oficial)10,9 millones
BLACKPINK10 millones
Lionel Messi8 millones
Selena GomezEntre 5,5 y 6 millones
Ariana Grande5,6 millones
Justin Bieber4,3 millones
Taylor Swift4,1 millones

Cristiano Ronaldo fue el más afectado, perdiendo más de 18 millones de seguidores en la plataforma.

Instagram suele realizar procesos de depuración para eliminar actividad considerada artificial o engañosa, incluyendo bots y cuentas automatizadas.

Este tipo de ajustes puede provocar caídas masivas en los números de seguidores, especialmente en perfiles gigantes o con millones de usuarios inactivos acumulados durante años.

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La situación rápidamente se volvió tendencia en plataformas como X y TikTok, donde muchos usuarios compartieron capturas de pantalla mostrando la caída en sus cuentas.

Algunos, incluso, pensaron que se trataba de un error técnico antes de que comenzaran a circular explicaciones relacionadas con la eliminación de cuentas falsas.

Cristiano Ronaldo se perderá el juego de octavos de final de la Champions de Asia contra el Esteghlal de Irán, por una insólita razón. Foto tomada de Infobae.
Cristiano Ronaldo fue uno de los más afectados por la caída. (Foto tomada de Infobae. /Foto tomada de Infobae.)

Meta busca métricas más reales

En los últimos meses, Meta ha reforzado medidas para combatir spam y actividad automatizada dentro de Instagram, buscando que las estadísticas reflejen interacciones más auténticas.

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Hillary Chinchilla Marín

Hillary Chinchilla Marín

Periodista de Teleguía con experiencia en diversas áreas de la comunicación. Cuenta con una Licenciatura en Periodismo deportivo y un bachillerato en Periodismo de la Universidad Federada San Judas Tadeo. Sumando experiencia profesional desde el 2016.

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