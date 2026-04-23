Este es el nuevo escándalo de infidelidad del que todos hablan entre una periodista y un entrenador

El entrenador de fútbol americano Mike Vrabel, actual figura de los New England Patriots de la NFL, y la periodista Dianna Russini, están en el centro de un escándalo de infidelidad que ha tomado fuerza a nivel mundial tras la difusión de imágenes en un resort de lujo en Arizona.

¿Quién es el entrenador y por qué genera tanto impacto?

Mike Vrabel, entrenador de los New England Patriots en la NFL y la periodista en una entrevista antes del escándalo (Infobae/Infobae)

Mike Vrabel es una figura reconocida en la NFL (National Football League), la liga profesional de fútbol americano en Estados Unidos, una de las más mediáticas del mundo. Su posición como líder de un equipo histórico como los Patriots aumenta el interés y la exposición del caso.

Las imágenes lo muestran junto a Dianna Russini, periodista especializada en la cobertura de la NFL, compartiendo desayuno, piscina y otros espacios dentro del resort.

Según Page Fix, medio que tomó las fotos, ambos son casados, información que confirmaron otros medios internacionales.

El antecedente viral que marcó el 2025

Este tipo de polémicas no son nuevas en el entorno digital. En julio de 2025, un caso dio la vuelta al mundo cuando una Kiss Cam en un concierto de Coldplay en Massachusetts expuso a una pareja.

Los involucrados fueron identificados rápidamente como Andy Byron, entonces CEO de Astronomer, y Kristin Cabot, jefa de Recursos Humanos de la misma empresa. La reacción de ambos al intentar ocultarse desató sospechas de infidelidad y convirtió el momento en uno de los más virales del año.

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Al igual que en ese caso, la combinación de figuras públicas, exposición inesperada y redes sociales volvió a convertir una situación privada en un fenómeno global.

En el caso actual, aunque tanto Vrabel como Russini aseguran que la interacción fue “inocente”, la presión mediática ya tuvo consecuencias: la periodista renunció a The Athletic tras una investigación interna.

Debate global

Mike Vrabel called out by 'First Take' stars over late-night NFL draft counseling decision https://t.co/ZXbWO5mZXx pic.twitter.com/COq0AJrQce — New York Post (@nypost) April 23, 2026

El episodio reabre el debate sobre los límites entre lo personal y lo profesional, especialmente en industrias altamente expuestas como el deporte y los medios.

Las imágenes, captadas en un resort con tarifas cercanas a los 2.000 dólares por noche, continúan circulando y alimentando la conversación mundial.