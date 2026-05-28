Estrella de la WWE presume la gran vida desde Costa Rica

Arianna Grace, superestrella de WWE NXT, quedó completamente fascinada con Costa Rica y así lo dejó claro en las publicaciones que compartió durante sus vacaciones en el país.

Arianna Grace es figura en WWE NXT y compartió varias imágenes disfrutando de Costa Rica. (inst/Instagram)

La luchadora canadiense, cuyo nombre real es Bianca Carelli e hija de la histórica figura de WWE Santino Marella, mostró a sus seguidores distintos momentos disfarutando de playas, animales, comida típica, ríos y atardeceres costarricenses.

Compartió románticos momentos desde Guanacaste

La estrella de WWE visitó Guanacaste junto a su novio. (Instagram/Instagram)

La figura de WWE publicó este miércoles un video resumen de su viaje donde aparece disfrutando junto a su novio de distintas experiencias en el país.

En las imágenes se observan recorridos por la naturaleza, baños en ríos, paisajes tropicales, gastronomía y momentos de relajación.

Gran parte de la experiencia ocurrió en un reconocido hotel ubicado en Guanacaste.

Junto al video, la luchadora también dejó un mensaje muy emotivo sobre el significado del viaje.

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“Ha sido un año increíble hasta ahora, hemos sido tan afortunados de tener la oportunidad de entretener a nuestros fans y hacer lo que nos gusta tanto en NXT como en TNA”, escribió.

“Qué viaje tan increíble y hermoso”

La estrella de WWE visitó Guanacaste junto a su novio. (Instagram/Instagram)

La canadiense también explicó que el viaje representó una pausa importante en medio de su intensa agenda profesional.

“No hay mejor manera de celebrar los momentos de la vida que tomarse un momento para ti mismo para reflexionar, relajarse y mantener gratitud”, agregó.

Finalmente, cerró su publicación agradeciendo por la experiencia vivida en Costa Rica.

“Qué viaje tan increíble y hermoso lugar para relajarse”, escribió.

Arianna Grace se ha convertido en una de las figuras más llamativas de WWE NXT gracias a su personaje de reina de belleza elegante, egocéntrica y con mucho carisma.

Además, durante el último año ganó enorme protagonismo debido a la alianza entre WWE y TNA Wrestling, donde ha tenido importantes apariciones.

Las publicaciones desde Costa Rica rápidamente comenzaron a llenarse de comentarios de seguidores destacando la belleza del país y celebrando que otra figura internacional eligiera suelo tico para vacacionar.