Famosa presentadora se vino a Costa Rica luego de cancelar aventura en África

La presentadora tuvo que cancelar un importante viaje a África. (Mariazel Olle Casals /Mariazel Olle Casals)

La famosa presentadora Maríazel Olle Casals sorprendió a sus seguidores al aparecer en Costa Rica luego de contar que tuvo que cancelar una importante aventura que tenía planeada en África, un viaje que la tenía muy emocionada desde hace meses.

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La actriz española-mexicana compartió varias publicaciones en sus redes sociales, donde mostró que ahora disfruta de unas vacaciones familiares en suelo tico junto a su esposo y sus dos hijos.

“Hubo que improvisar después de la cancelación de África y ahora estamos más que felices de conocer este gran país que tanto nos han recomendado. Allá vamos, familia completa”, comentó en su cuenta de Instagram junto a una fotografía familiar.

Mariazel Olle Casals compartió varias fotos en redes. (Mariazel Olle Casals /Mariazel Olle Casals)

Mariazel Olle Casals junto a su familia. Instagram (Mariazel Olle Casals /Mariazel Olle Casals)

Maríazel también publicó un video junto a su hija sobre el inesperado cambio de planes que vivieron.

En el clip, ambas comentaron que el sueño de viajar a África se frustró, pero aseguraron que otro destino las terminó encontrando y que ahora disfrutan muchísimo esta nueva aventura.

La llegada de la presentadora al país rápidamente generó reacciones entre sus seguidores costarricenses, quienes aprovecharon para darle recomendaciones y mensajes de bienvenida.

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“Bienvenidos a la tierra del pura vida, que disfruten mucho nuestro país”, “Playa, montaña y sol, que disfruten” y “Bienvenidos al pura vida”, fueron parte de los comentarios que recibió.

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Aunque Maríazel no explicó exactamente cuál fue la razón por la que tuvieron que cancelar el viaje a África, sí dejó claro que decidió tomarlo con buena actitud y disfrutar el tiempo en familia.

La comunicadora, con casi 5 millones de seguidores en Instagram, suele compartir constantemente detalles de sus viajes y aventuras en redes sociales, por lo que muchos de sus seguidores ahora están atentos a los lugares que visitará durante su estadía en Costa Rica.