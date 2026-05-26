Locutor Bryan Chacón “El Guapileño” nos contó la verdadera razón por la que dejó la emisora La Caliente y la radio

Bryan Chacón, El Guapileño, locutor de la emisora La Caliente. (redes/Facebook)

El querido locutor Bryan Chacón, conocido por miles de oyentes como “El Guapileño”, nos contó qué hará ahora que tomó la decisión de dejar la radio tras los fuertes problemas de salud que ha enfrentado durante los últimos dos años y medio.

Este martes, el animador anunció su salida de La Caliente 90.7 FM mediante un emotivo mensaje en el que agradeció al público y aseguró que extrañará profundamente la cercanía con los oyentes.

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En conversación con La Teja, nos contó que la decisión se dio luego de lograr que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) lo pensionara debido a sus problemas de salud.

“El viernes pasado recibí la resolución de la Caja. Yo había hecho la solicitud de mi pensión debido a todas las complicaciones que se han presentado a lo largo de estos dos años y medio”, explicó.

Cabe recordar que el locutor empezó con problemas cardiovasculares y, meses después, fue diagnosticado con síndrome de Guillain-Barré, enfermedad que afecta el sistema nervioso y que lo obligó a alejarse de los micrófonos.

Y aunque ha luchado por mantenerse positivo y seguir adelante, reconoce que las secuelas continúan afectando su día a día.

“Todavía hay secuelas del Guillain-Barré. El dolor en pierna no se me quita ni un segundo desde que lo sufrí a finales del 2024”, confesó.

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Sigue con malestares

Bryan detalló que aún padece molestias constantes en piernas, tobillos, articulaciones y en la planta de los pies, situación que le dificulta tener una vida completamente normal.

“Ahí estoy tratando de hacer ejercicio a lo que aguante”, comentó.

Pese a todo, asegura que el cariño de la gente ha sido fundamental para sobrellevar este complicado proceso.

“He recibido siempre el cariño de la gente, eso es lo que me queda y me llevo para siempre”, dijo con emoción.

Bryan Chacón, El Guapileño, estuvo en terapias por su condición de salud. (redes/Facebook)

El Guapileño explicó, además, que tomó la decisión de iniciar el trámite de pensión debido a la incertidumbre sobre su salud y la posibilidad de que las secuelas o nuevos problemas médicos continúen apareciendo en el futuro.

“Uno no sabe si en algún momento de la vida podrá tener una mejor calidad”, reflexionó.

Se va para el pueblo

Actualmente, se encuentra finalizando los últimos trámites legales relacionados con su salida del Grupo Latino de Radiodifusión, perteneciente a Multimedios Costa Rica, empresa a la que aseguró estará eternamente agradecido.

“A mis jefes aquí y en México me los llevo siempre en el corazón por darme la oportunidad, desde el 2019, de ponerme la camiseta de La Caliente y entretener a tantas familias”, afirmó.

Bryan también reconoció que todavía se emociona cuando escucha que los oyentes siguen preguntando por él al aire o le escriben mensajes en redes sociales.

El Guapileño dejó la emisora La Caliente este 26 de mayo tras sus problemas de salud. (Instagram)

“Cuando escucho la radio se me pone la piel chinita. Todo ese cariño lo llevo muy presente en mi mente y en mi corazón”, expresó.

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Ahora, mientras enfrenta esta nueva etapa de vida, analiza seriamente regresar a vivir a Guápiles, su tierra natal, mientras conntinúa con sus recuperación.

“Hay como un 70% de posibilidad de que me devuelva a Guápiles. Estoy meditando si me quedo aquí en Heredia o regreso allá”, comentó.

Aunque se despide de la radio, “El Guapileño” deja claro que su conexión con el público seguirá intacta y que, pese a las dificultades, mantiene la esperanza de continuar adelante acompañado del cariño de la gente.