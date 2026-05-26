Influencer tico le tiró durísimo a Alejandro Bran tras polémica situación de carro baleado

Así quedó el carro de Bran. (cortesía/cortesia)

El influencer costarricense Francisco Ramírez no se quedó callado y reaccionó con todo luego de la polémica situación que vivió Alejandro Bran tras el ataque a balazos contra su carro en Los Yoses.

El creador de contenido compartió fuertes comentarios en redes sociales luego de que el periodista Kevin Jiménez publicara una fotografía del jugador y se hablara de que la Federación Costarricense de Fútbol estaba analizando su situación.

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“Qué vergüenza”

Ramírez aseguró que le parece una lástima que Bran siga protagonizando este tipo de situaciones, especialmente porque considera que tiene mucho talento como futbolista.

“Ya fuera de vara, qué lástima porque el mae tiene talento, pero por otra parte qué vergüenza que este mae siga poniéndose la camiseta”, comentó el influencer haciendo referencia a las convocatorias del jugador a la Sele.

El creador de contenido también afirmó que, aunque el futbolista puede hacer lo que quiera con su club porque es quien le paga, considera muy diferente representar al país.

“Pero anda poniéndose la camisa de la Sele después de cada espectáculo que hace, porque no es ningún chiquito para entender que el círculo sí importa”, agregó.

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El influencer no aguantó nada. (francisco Ramírez/francisco Ramírez)

El comentario de Ramírez. (redes /captura)

“El círculo importa”

Francisco Ramírez también lanzó una fuerte crítica sobre las compañías y el entorno que rodean al jugador.

“Pucha, si quiere jugarle al gangster dele con todo, pero no se lleve entre las patas a un montón de gente que no tiene nada que ver”, dijo.

Además, aseguró que Bran tuvo una gran oportunidad de demostrar compromiso durante las eliminatorias, pero considera que no la aprovechó de la mejor manera.

“Siguió en su desmadre, ahora como premio lo vuelven a convocar y sigue con sus actitudes y cagadas como si fuera un traqueto de barrio. El círculo importa Alejandrito”, concluyó.

Las declaraciones del influencer rápidamente comenzaron a generar reacciones divididas en redes sociales, donde algunos usuarios apoyaron sus palabras mientras otros defendieron al futbolista.

Federación tomó decisión

Horas después de toda la polémica, la Federación Costarricense de Fútbol confirmó que Alejandro Bran quedó fuera de la convocatoria de la Selección Nacional para los amistosos de junio ante Inglaterra y Colombia.

Por medio de un comunicado oficial, la Federación explicó que el volante ya no continuará dentro del grupo convocado por el técnico Miguel “Piojo” Herrera.

“La Federación Costarricense de Fútbol informa que el jugador Alejandro Bran deja de formar parte del grupo convocado para los partidos amistosos de junio de la Selección Nacional”, detallaron.

Además, agregaron que “se determinó que, en este momento, no se reúnen las condiciones para su continuidad dentro del grupo”.