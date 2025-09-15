Exfigura de Repretel debutó como presentador de Multimedios

José Víquez en su momento contó que La Revista viene con nuevos cambios. Captura (Mul/Multimedios)

Alonso Miranda, exfigura de canal 6, hizo hoy su debut como nuevo presentador de Multimedios, marcando su regreso oficial a la pantalla nacional.

El director del programa, José Víquez, había adelantado que el programa de este lunes sería el inicio de una etapa diferente para La Revista, ya que el espacio estrenó nuevo formato, incorporando más secciones, cambios en el set y, claro, la llegada de Miranda como presentador.

Alonso Miranda es el nuevo presentador de Multimedios. Captura (Multimedios/alonso miranda)

El debut de hoy estuvo lleno de alegría y sabor tico. Se mostraron juegos tradicionales en los que tanto el público como los invitados se divirtieron recordando las actividades más emblemáticas de Costa Rica.

Además, se ofrecieron comidas típicas, que deleitaron a los televidentes con los sabores que representan al país, y se destacaron emprendimientos locales, dando espacio a quienes buscan mostrar su talento y productos al público.

Alonso Miranda estuvo en NC 11, en canal 6. Captura (Multimedios/alonso miranda)

Durante la transmisión, Miranda tuvo la tarea de entrevistar a los protagonistas de cada sección, demostrando cercanía y espontaneidad. Su estilo natural permitió que la transmisión se sintiera fresca y dinámica, conectando tanto con el público que lo vio en televisión como con quienes siguieron el programa en redes sociales.