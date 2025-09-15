Teleguía Farándula

Exfigura de Repretel debutó como presentador de Multimedios

Alonso Miranda se incorporó este lunes a Multimedios

EscucharEscuchar
Por Fabiola Montoya Salas
La revista Multimedios
José Víquez en su momento contó que La Revista viene con nuevos cambios. Captura (Mul/Multimedios)

Alonso Miranda, exfigura de canal 6, hizo hoy su debut como nuevo presentador de Multimedios, marcando su regreso oficial a la pantalla nacional.

El director del programa, José Víquez, había adelantado que el programa de este lunes sería el inicio de una etapa diferente para La Revista, ya que el espacio estrenó nuevo formato, incorporando más secciones, cambios en el set y, claro, la llegada de Miranda como presentador.

LEA MÁS: La Revista de Multimedios tendrá una sorpresa para sus televidentes este 15 de setiembre

Alonso Miranda
Alonso Miranda es el nuevo presentador de Multimedios. Captura (Multimedios/alonso miranda)

El debut de hoy estuvo lleno de alegría y sabor tico. Se mostraron juegos tradicionales en los que tanto el público como los invitados se divirtieron recordando las actividades más emblemáticas de Costa Rica.

LEA MÁS: Periodistas de Multimedios están “envueltos” en una situación muy delicada

Además, se ofrecieron comidas típicas, que deleitaron a los televidentes con los sabores que representan al país, y se destacaron emprendimientos locales, dando espacio a quienes buscan mostrar su talento y productos al público.

Alonso Miranda
Alonso Miranda estuvo en NC 11, en canal 6. Captura (Multimedios/alonso miranda)

Durante la transmisión, Miranda tuvo la tarea de entrevistar a los protagonistas de cada sección, demostrando cercanía y espontaneidad. Su estilo natural permitió que la transmisión se sintiera fresca y dinámica, conectando tanto con el público que lo vio en televisión como con quienes siguieron el programa en redes sociales.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
Alonso MirandaMultimedioscanal 6presentador
Fabiola Montoya Salas

Fabiola Montoya Salas

Periodista de Empleo Costa Rica, bachiller en periodismo de la Universidad San Judas Tadeo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.