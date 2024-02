Exmiss Costa Rica, Ivonne Cerdas, pasa por una fea situación tras no dejarse extorsionar por supuesta banda

La exmiss Costa Rica Ivonne Cerdas fue víctima del hackeo de cuentas de Instagram que persigue a los famositicos

La miss Costa Rica 2020, Ivonne Cerdas, fue víctima de un supuesto delito que la tiene muy triste porque le afectó su trabajo y su vida personal.

Al igual que otros famositicos, la modelo perdió su cuenta de Instagram, fue por una aparente banda que se dedica a pedir dinero a cambio de “proteger” los perfiles.

Cerdas no quiso acceder al trato y se tuvo que conformar con abrir otra cuenta, pero con el dolor de perder muchos recuerdos, seguidores y trabajos que había hecho con diferentes marcas.

“Gente me bajaron mi cuenta, ya no la voy a poder recuperar, pero no importa, a veces es lindo formar una nueva comunidad. Para mí esto es muy importante, las redes sociales para muchos de nosotros es un trabajito, gracias a Dios es mi segundo trabajo, pero a mí me duele muchísimo porque ahí estaba mi etapa de modelo, de miss”, contó en su nuevo perfil.

Según explicó, todo empezó porque le mandaron un mensaje por Instagram para decirle que su cuenta estaba Shadowban, en Meta, y que muy pronto se iba va a deshabilitar, por lo que le pedían más de 800 dólares.

“Esto le ha pasado a muchos influencers, a mucha gente conocida y son los mismos. Ellos van pidiendo plata, yo no pagué ni un cinco y por eso la perdí, pero no pienso darles plata”.

La modelo agregó que no es un hackeo, sino que estas personas se encargan de denunciar la cuenta hasta que Instagram ve que no cumple con sus normas comunitarias y por eso la cierran definitivamente.

Muchos amigos de la exreina de belleza la han apoyado para que poco a poco vaya recuperando sus seguidores.