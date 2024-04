Exmiss Costa Rica, María Fernanda Rodríguez, contó que por poco cae en original estafa

María Fernanda Rodríguez, Miss Costa Rica 2022, contó que la intentaron estafar de una forma muy original

María Fernanda Rodríguez, miss Costa Rica 2022, contó en sus redes sociales que, por poco, cae en original estafa.

La sancarleña casi cae en una estafa digital y lo compartió con sus seguidores de Instagram, con el objetivo de que no le pase lo mismo a nadie más.

“Ojo a esto (pantallazo de un mensaje sobre un supuesto paquete de Correos de Costa Rica), me manda aquí, a esta página. No es la primera vez que recibo este mensaje y no sé por qué, por pura iluminación del Señor, no metí mi tarjeta, porque lo que debía eran ciento y algo de colones, superpoquito”, explicó.

Era tanta la insistencia y la incertidumbre, que decidió ir a una oficina de Correos, porque tenía dudas de si era de ella o no.

“Decidí irme para Correos, porque pensé que pedí algo y ya no me acuerdo, y quedó retenido y pregunté qué era la cosa y me dijeron ellos. ‘Ay muchacha, qué dicha que preguntó porque eso es una estafa’. Para que sepan que es una estafa y que todo es falsa, no se dejen engañar, ni nada de eso”, concluyó.

Por dicha para Rodríguez solo fue un susto, se salvó y no quiere que nadie caiga en la trampa, pero muchos ticos son víctimas de estafas digitales y telefónicas, todos los días.