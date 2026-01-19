Experiodista de canal 7 compartió un emotivo adiós: “Gracias por acompañarnos incluso en los días más difíciles”

Josué Sánchez se despide de su gato Iker, su compañero durante casi 10 años. (Instagram)

Josué Sánchez, experiodista de canal 7, compartió un conmovedor mensaje de despedida para un querido compañero que estuvo a su lado durante casi una década, agradeciendo su amor incondicional y compañía constante.

“Hoy me toca escribir lo que nunca deseo hacer: despedirme de mi gato Iker, de casi 10 años, de mi gato-perro, de ese amor silencioso que siempre estuvo ahí”, comenzó diciendo Sánchez.

El comunicador destacó que Iker lo amó sin condiciones. “Gracias por darnos tanto sin pedir nada a cambio, por acompañarnos incluso en los días más difíciles”, escribió.

Sánchez confesó que la partida de su gato deja un vacío profundo en su vida. “Un vacío que duele en el pecho y en la rutina, pero también deja una gratitud infinita por haberte tenido como parte de nuestra familia. Hoy te unes a tu mami, que días atrás partió, porque el amor de una madre lo guía todo, incluso el último camino. Te vas, pero tu amor se queda. Y duele, duele mucho”, detalló.

El comunicador despidió a su gatito. (Josué Sánche/captura)

Con estas palabras, Josué Sánchez rindió un sentido homenaje a Iker, recordando el amor y la fidelidad de un compañero que siempre estuvo presente, incluso en los momentos más difíciles.