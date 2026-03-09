Fallece Tommy DeCarlo, vocalista de Boston, a los 60 años

El cantante estadounidense Tommy DeCarlo, reconocido por ser el vocalista de la banda de rock Boston, murió este lunes 9 de marzo de 2026 a los 60 años, luego de enfrentar un cáncer cerebral diagnosticado en septiembre de 2025, según confirmó su familia mediante un mensaje publicado en la cuenta oficial de Facebook del artista.

Tommy DeCarlo, vocalista de Boston, murió a los 60 años tras una batalla contra el cáncer cerebral. (Tomada de Facebook de Tommy DeCarlo/Tomada de Facebook de Tommy DeCarlo)

El comunicado familiar señaló que el músico luchó contra la enfermedad con fortaleza hasta el final.

“Con gran pesar, compartimos el fallecimiento de nuestro papá, Tommy DeCarlo, el lunes 9 de marzo de 2026. Tras ser diagnosticado con cáncer cerebral el pasado septiembre, luchó con increíble fuerza y valentía”, indicó el mensaje firmado por sus hijos Annie, Talia y Tommy Jr.

La familia también solicitó respeto durante el proceso de duelo. “En estos momentos difíciles pedimos a nuestros amigos y fans que respeten la privacidad de nuestra familia mientras lloramos y nos apoyamos mutuamente. Descansa en paz, papá”, concluye la publicación.

La historia de Tommy DeCarlo con Boston comenzó de manera inesperada. Tras la muerte del vocalista original Brad Delp en 2007, DeCarlo —quien trabajaba como gerente en una tienda de suministros para el hogar— publicó en MySpace varios covers de las canciones del grupo.

El fundador de la banda, Tom Scholz, escuchó esas grabaciones y quedó sorprendido por el parecido de su voz con la de Delp. Poco después lo invitó a participar en un concierto tributo al histórico cantante y, tras esa presentación, se convirtió oficialmente en el vocalista principal de Boston en 2008.

Desde entonces, DeCarlo encabezó las giras de la banda durante casi dos décadas, interpretando clásicos del rock y manteniendo el sonido característico del grupo frente a miles de fanáticos alrededor del mundo.

Su proyecto musical con su hijo

Además de su trabajo con Boston, el músico desarrolló proyectos propios. Junto con su hijo Tommy DeCarlo Jr., formó la banda DeCarlo, con la que lanzó en 2020 el álbum Lightning Strikes Twice, un trabajo inspirado en el rock melódico clásico.

La muerte de DeCarlo también coincide con una fecha simbólica para los seguidores del grupo, ya que ocurrió el mismo día en que falleció Brad Delp, el 9 de marzo de 2007.